Eden Emulator w opozycji do Nintendo. "Chcemy nadal działać na rzecz zachowania gier wideo"

Nintendo rozpoczęło kolejną krucjatę przeciwko emulatorom. Niemniej nie wszyscy zgadzają się z podejściem japońskiej firmy.
Wiele studiów uznaje emulacje za piractwo. Z kolei zwolennicy tego typu inicjatyw zwracają uwagę na ich zalety.
Eden Emulator nie zgadza się z roszczeniami Nintendo
Głos w formie oświadczenia dla Wccftech zabrała m.in. Camille LaVey. Mowa tutaj o założycielce projektu Eden, który stał się naturalnym następcą Yuzu. Wcześniej działała ona w projekcie Citron, ale z czasem powołała do życia własny projekt. Projekt, którego założeniem jest zachowanie jak największej liczby produkcji, które mogłyby przepaść w czeluściach historii.
Jako założycielka Eden mogę powiedzieć, że chcemy kontynuować działania na rzecz zachowania gier wideo, umożliwiając ich właścicielom korzystanie z nich także poza oryginalnym sprzętem. Ponieważ jest to projekt tworzony przez społeczność, zawsze staramy się zapewnić jak najlepszy efekt dla wszystkich. Jednocześnie nigdy nie mamy pewności, co przyniesie przyszłość, dlatego zawsze prosimy społeczność o wsparcie w każdy możliwy sposób, aby Eden mógł pozostać żywy przez kolejne lata.
GramTV przedstawia:
Na ten moment githubowe repozytorium Eden jeszcze istnieje. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa ten stan rzeczy. Wszystko z uwagi na roszczenia wspomnianego Nintendo, które postanowiło uruchomić powiadomienia DMCA. To uderzyło w całą scenę emulacji produkcji stworzonych właśnie przez japońskiego giganta.
Pozostaje również pytanie, na ile kroki podjęte przez Japończyków okażą się skuteczne. Ci już w przeszłości starali się ukrócić funkcjonowanie oprogramowania do emulacji. Efekt był jednak taki, że w miejscu inicjatyw, które zostały skasowane, powstały nowe. I niewykluczone, że podobnie może być i tym razem.
