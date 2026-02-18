Eden Emulator w opozycji do Nintendo. "Chcemy nadal działać na rzecz zachowania gier wideo"

Nintendo rozpoczęło kolejną krucjatę przeciwko emulatorom. Niemniej nie wszyscy zgadzają się z podejściem japońskiej firmy.

Wiele studiów uznaje emulacje za piractwo. Z kolei zwolennicy tego typu inicjatyw zwracają uwagę na ich zalety.

Eden Emulator nie zgadza się z roszczeniami Nintendo

Głos w formie oświadczenia dla Wccftech zabrała m.in. Camille LaVey. Mowa tutaj o założycielce projektu Eden, który stał się naturalnym następcą Yuzu. Wcześniej działała ona w projekcie Citron, ale z czasem powołała do życia własny projekt. Projekt, którego założeniem jest zachowanie jak największej liczby produkcji, które mogłyby przepaść w czeluściach historii.