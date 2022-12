Portal 3 powstanie? Twórcy serii mają „niesamowity” pomysł na kolejną odsłonę

Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu gracze PC będą mieli okazję zagrać w Portal RTX, czyli odświeżoną wersję hitu Valve przygotowaną przez zespół Nvidia Lightspeed Studios. Tymczasem jak bumerang powraca temat ewentualnego powstania gry Portal 3. Okazuje się bowiem, że deweloperzy zaangażowani w produkcję dwóch części wspomnianej serii mają już „niesamowity” pomysł na kolejną odsłonę.

Jay Pinkerton i Erik Wolpaw mają „punkt wyjścia” dla kolejnej odsłony serii Portal

Jay Pinkerton i Erik Wolpaw – zaangażowani przede wszystkim w powstanie scenariuszy do gier Portal oraz Portal 2 – wzięli udział w podcaście DidYouKnowGaming. Podczas rozmowy deweloperzy zostali zapytani, czy istnieją szansę na powstanie trzeciej odsłony wspomnianej serii, a drugi z wymienionych panów z entuzjazmem stwierdził, że tak. Co więcej, Wolpaw zdradził, że wspólnie z Pinktertonem mają pomysł, których ich zdaniem jest „całkiem niesamowity”.



Deweloperzy podkreślają jednak, że w tym momencie nie mają opracowanych żadnych szczegółów czy scenariusza, a jedynie „coś w rodzaju punktu wyjścia”. Zarówno Wolpaw, jak i Pinkerton zdają sobie również sprawę, że do powstania Portala 3 jest jeszcze długa droga, bo – jak żartobliwie zaznaczają – ktoś musi jeszcze wymyślić zagadki.



Pinkerton i Wolpaw muszą teraz przekonać do swojego pomysłu Valve. Fanom marki Portal nie pozostaje natomiast nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacji dotyczące trzeciej odsłony wspomnianej serii.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Portal, czyli Portal 2, zadebiutowała na rynku w 2011 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. W czerwcu bieżącego roku na Nintendo Switch pojawił się natomiast Portal: Companion Collection, czyli specjalny zestaw zawierający dwie odsłony wspomnianej marki.