Sean Murray znów droczy się z graczami. Fani oczekują nowego ogłoszenia od Hello Games

Sean Murray ponownie droczy się z miłośnikami No Man’s Sky. Szef Hello Games opublikował serię enigmatycznych emoji, wzbudzając ciekawość fanów i skłaniając ich do poszukiwania ukrytego znaczenia. Gracze wierzą, że te tajemnicze sygnały mogą zwiastować zbliżającą się nową aktualizację do ich ulubionej gry lub nawet całkowicie nowe ogłoszenie.

Szef Hello Games udostępnia tajemnicze wpisy na platformie X

Od czasu swojego debiutu w 2016 roku, No Man's Sky przeszło niezwykłą transformację. Gra, która początkowo spotkała się z chłodnym przyjęciem ze względu na braki w zawartości, dzięki darmowym aktualizacjom stała się jednym z najbardziej cenionych tytułów survivalowych na rynku.