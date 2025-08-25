Sean Murray znów droczy się z graczami. Fani oczekują nowego ogłoszenia od Hello Games

Sean Murray ponownie droczy się z miłośnikami No Man’s Sky. Szef Hello Games opublikował serię enigmatycznych emoji, wzbudzając ciekawość fanów i skłaniając ich do poszukiwania ukrytego znaczenia. Gracze wierzą, że te tajemnicze sygnały mogą zwiastować zbliżającą się nową aktualizację do ich ulubionej gry lub nawet całkowicie nowe ogłoszenie.
Szef Hello Games udostępnia tajemnicze wpisy na platformie X
Od czasu swojego debiutu w 2016 roku, No Man's Sky przeszło niezwykłą transformację. Gra, która początkowo spotkała się z chłodnym przyjęciem ze względu na braki w zawartości, dzięki darmowym aktualizacjom stała się jednym z najbardziej cenionych tytułów survivalowych na rynku.
Podobnie jak w przypadku poprzednich aktualizacji, Sean Murray znów uaktywnił się na platformie X. 23 sierpnia pojawił się wpis zawierający jedynie emoji machającej dłoni, a następnego dnia dodano trzy kolejne dłonie. Fani podejrzewają, że szef Hello Games sugeruje nadejście czegoś nowego.
Jedna z powszechnych teorii mówi, że Murray zwiastuje kolejną aktualizację zawartości do No Man's Sky. Istnieje również znacząca grupa fanów, która spodziewa się nowej zapowiedzi dotyczącej Light No Fire. Mimo że gra znajduje się w produkcji od co najmniej sześciu lat, od czasu publikacji początkowego zwiastuna na The Game Awards 2023 praktycznie nie ujawniono żadnych nowych informacji.
Tajemnicze wpisy Murraya skutecznie podtrzymują atmosferę wyczekiwania na nadchodzące wieści. Obecnie pozostaje nam śledzić kolejne wieści ze strony Hello Games.
