Zaloguj się lub Zarejestruj

Sean Murray znów droczy się z graczami. Fani oczekują nowego ogłoszenia od Hello Games

Patrycja Pietrowska
2025/08/25 09:00
0
0

Light No Fire czy No Man’s Sky?

Sean Murray ponownie droczy się z miłośnikami No Man’s Sky. Szef Hello Games opublikował serię enigmatycznych emoji, wzbudzając ciekawość fanów i skłaniając ich do poszukiwania ukrytego znaczenia. Gracze wierzą, że te tajemnicze sygnały mogą zwiastować zbliżającą się nową aktualizację do ich ulubionej gry lub nawet całkowicie nowe ogłoszenie.

No Man’s Sky
No Man’s Sky

Szef Hello Games udostępnia tajemnicze wpisy na platformie X

Od czasu swojego debiutu w 2016 roku, No Man's Sky przeszło niezwykłą transformację. Gra, która początkowo spotkała się z chłodnym przyjęciem ze względu na braki w zawartości, dzięki darmowym aktualizacjom stała się jednym z najbardziej cenionych tytułów survivalowych na rynku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich aktualizacji, Sean Murray znów uaktywnił się na platformie X. 23 sierpnia pojawił się wpis zawierający jedynie emoji machającej dłoni, a następnego dnia dodano trzy kolejne dłonie. Fani podejrzewają, że szef Hello Games sugeruje nadejście czegoś nowego.

GramTV przedstawia:

Jedna z powszechnych teorii mówi, że Murray zwiastuje kolejną aktualizację zawartości do No Man's Sky. Istnieje również znacząca grupa fanów, która spodziewa się nowej zapowiedzi dotyczącej Light No Fire. Mimo że gra znajduje się w produkcji od co najmniej sześciu lat, od czasu publikacji początkowego zwiastuna na The Game Awards 2023 praktycznie nie ujawniono żadnych nowych informacji.

Tajemnicze wpisy Murraya skutecznie podtrzymują atmosferę wyczekiwania na nadchodzące wieści. Obecnie pozostaje nam śledzić kolejne wieści ze strony Hello Games.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/no-mans-sky-creators-sean-murray-hello-games-tweets-update-2025/

Tagi:

News
No Man's Sky
survival
science fiction
Sean Murray
otwarty świat
kosmos
Light No Fire
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112