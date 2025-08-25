Borderlands 4 będzie trudniejsze niż kiedykolwiek. Prezes Gearbox obawia się reakcji graczy

To dobrze, czy źle, że Borderlands 4 poszło w tym kierunku?
Prezes Gearbox, Randy Pitchford, przyznał w wywiadzie dla Insider Gaming, że jest „trochę zdenerwowany” w kontekście nadchodzącego Borderlands 4. Jego obawy budzi wprowadzenie wyższego poziomu trudności w grze.
Borderlands 4 będzie bardzo wymagającą grą
Randy Pitchford wyjaśnia:
Mamy wielu graczy, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani głębokimi, trudnymi wyzwaniami; wielu ludzi po prostu uwielbia eksplorować Borderlands lub spędzać czas z postaciami.
I dodaje:
Przekonasz się, że rzeczy, które były trudne, gdy byłeś małym frajerem, staną się trywialne, gdy staniesz się twardzielem. Ale zdecydowanie postawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, zwłaszcza jeśli chodzi o bossów i mechanikę walk z bossami.
Pitchford podkreślił, że Borderlands 4 wprowadzi większe wyzwania, szczególnie w starciach z bossami, ale jednocześnie gra daje graczom możliwość rozwijania postaci i stawania się coraz potężniejszymi w miarę postępów.
Przypomnijmy, że Borderlands to seria strzelanek z elementami looter-shooter i RPG, w której gracze eksplorują otwarte światy, zdobywają broń o losowych statystykach, rozwijają postacie i walczą zarówno z przeciwnikami, jak i potężnymi bossami. Wszystko utrzymane w charakterystycznym, komiksowym stylu wizualnym i humorze.
