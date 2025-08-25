Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 będzie trudniejsze niż kiedykolwiek. Prezes Gearbox obawia się reakcji graczy

Jakub Piwoński
2025/08/25 11:30
To dobrze, czy źle, że Borderlands 4 poszło w tym kierunku?

Prezes Gearbox, Randy Pitchford, przyznał w wywiadzie dla Insider Gaming, że jest „trochę zdenerwowany” w kontekście nadchodzącego Borderlands 4. Jego obawy budzi wprowadzenie wyższego poziomu trudności w grze.

Borderlands 4
Borderlands 4 będzie bardzo wymagającą grą

Randy Pitchford wyjaśnia:

Mamy wielu graczy, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani głębokimi, trudnymi wyzwaniami; wielu ludzi po prostu uwielbia eksplorować Borderlands lub spędzać czas z postaciami.

I dodaje:

Przekonasz się, że rzeczy, które były trudne, gdy byłeś małym frajerem, staną się trywialne, gdy staniesz się twardzielem. Ale zdecydowanie postawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, zwłaszcza jeśli chodzi o bossów i mechanikę walk z bossami.

GramTV przedstawia:

Pitchford podkreślił, że Borderlands 4 wprowadzi większe wyzwania, szczególnie w starciach z bossami, ale jednocześnie gra daje graczom możliwość rozwijania postaci i stawania się coraz potężniejszymi w miarę postępów.

Przypomnijmy, że Borderlands to seria strzelanek z elementami looter-shooter i RPG, w której gracze eksplorują otwarte światy, zdobywają broń o losowych statystykach, rozwijają postacie i walczą zarówno z przeciwnikami, jak i potężnymi bossami. Wszystko utrzymane w charakterystycznym, komiksowym stylu wizualnym i humorze.

Borderlands 4 został zapowiedziany w sierpniu ubiegłego roku, a pierwsze materiały pokazano podczas grudniowej gali The Game Awards. W ostatnich miesiącach ujawniono kolejne. Twórcy obiecują utrzymanie charakterystycznego stylu gry przy jednoczesnym podniesieniu poziomu wyzwań. Premiera gry już we wrześniu, a gra doczeka się też wersji na Switch 2.

Źródło:https://www.eurogamer.net/randy-pitchfords-a-little-nervous-about-borderlands-4s-more-challenging-difficulty

News
strzelanka
Gearbox
Randy Pitchford
FPP
looter shooter
Borderlands 4
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


