Obcy: Ziemia psuje kanon serii science fiction. Pięć problemów, które wywołał nowy serial

Nowy rozdział historii ksenomorfów doprowadził do kilku poważnych problemów w ciągłości fabularnej serii.

Uniwersum Obcego od lat należy do najbardziej skomplikowanych w świecie science fiction. Składające się z kilku filmów głównej serii, spin-offów, gier i książek, nigdy nie doczekało się jednoznacznie określonego spójności serii, a fani od dawna spierają się o to, co faktycznie należy do oficjalnej linii czasu. Wielu oczekiwało, że nowy serial Noaha Hawleya Obcy: Ziemia pomoże wreszcie uporządkować najważniejsze wątki. Tymczasem już pierwsze dwa odcinki wprowadzają nowe elementy, które jeszcze bardziej komplikują fabularny kanon. Obcy: Ziemia – pięć problemów z kanonem wprowadzonych przez serial Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Obcy: Ziemia zignoruje wydarzenia z Prometeusza oraz Obcy: Przymierze. Teraz serwis Comicbook.com wyszczególnił aż pięć największych problemów z mieszaniem w kanonie serii, na które serial może odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Weyland-Yutani zna ksenomorfy przed wydarzeniami z Obcego

Serial rozpoczyna się katastrofą statku badawczego korporacji Weyland-Yutani, który rozbija się na Ziemi przewożąc na pokładzie śmiertelnie niebezpieczne stworzenia. Wśród nich znajduje się także ksenomorf w fazie facehuggera. To oznacza, że firma mogła znać istnienie tej rasy na długo przed wydarzeniami z pierwszego filmu Obcy – ósmy pasażer Nostromo. Stawia to pod znakiem zapytania sens misji Nostromo, której załoga miała jedynie zbadać sygnał z planety LV-426, nie mając pojęcia, co ich tam czeka. Po co szukać jaj, skoro już je mieli? Jeszcze większy problem pojawia się w momencie, gdy okazuje się, że statek przewoził więcej niż jednego facehuggera. Jeśli Weyland-Yutani wiedziało, gdzie zdobyć te stworzenia, dlaczego w kolejnych filmach desperacko próbowało poświęcać całe załogi i kolonie w poszukiwaniu nowych okazów? Chyba że wszystkie osoby zaangażowane w akcję z Obcy: Ziemia nie przeżyją, co wytłumaczyłoby brak dalszej wiedzy, ale na ten moment powstaje poważna luka fabularna. Obsesja na punkcie ksenomorfów przy innych gatunkach

Serial wprowadza także cztery nowe gatunki kosmitów: ośmiornicę z okiem, owady wysysające krew, drapieżną roślinę i skrzydlatą bestię. Każdy z nich wydaje się śmiertelnie niebezpieczny, a mimo to w całej sadze Weyland-Yutani koncentruje się niemal wyłącznie na ksenomorfach. Skoro celem jest stworzenie broni biologicznej, równie dobrze można by badać inne stworzenia, które łatwiej byłoby schwytać i kontrolować. Serial stawia więc pytanie, dlaczego firma obsesyjnie wybiera akurat najgroźniejszy gatunek. Nowe formy sztucznej inteligencji znikają bez śladu Na początku serialu pojawia się informacja, że w przyszłości wyścig o nieśmiertelność przybierze trzy formy: cyborgów, syntetyków oraz hybryd, w których ludzką świadomość można przenieść do sztucznego ciała. Dotychczas w filmach z serii pojawiały się wyłącznie androidy, czyli syntetycy. Los pozostałych typów sztucznego życia pozostaje nieznany, a ich nagłe wprowadzenie każe pytać, dlaczego w dalszych losach uniwersum nigdy się o nich nie wspomina. Szczególnie wątek hybrydy o imieniu Wendy pokazuje potencjalny problem, ponieważ buntuje się przeciw rozkazom, co mogło zadecydować o odrzuceniu tego projektu. Ksenomorf porusza się na czterech kończynach Na koniec Obcy: Ziemia burzy nawet zasady biologii obcych, które wydawały się od dawna ugruntowane. Ksenomorf wykluty z człowieka zazwyczaj chodzi na dwóch nogach, przyjmując część cech swojego gospodarza. Tymczasem w serialu stwór, który również miał narodzić się z człowieka, porusza się na czterech kończynach niczym pies. Może to być wybór estetyczny, ale jednocześnie wywołuje pytania o spójność z wcześniejszą mitologią. Choć możliwe, że kolejne odcinki Obcy: Ziemia wyjaśnią nieścisłości i nadadzą im logiczne ramy, w tej chwili nowa produkcja Noaha Hawleya zdaje się mieszać w uniwersum. Zamiast odpowiedzi, fani Obcego dostali kolejne pytania o to, co tak naprawdę należy do oficjalnego kanonu serii. Obcy: Ziemia – recenzja serialu. Ksenomorfy znów doprowadzą Cię do krzyku

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.