Popularny mod z Kingdom Come: Deliverance już dostępny w nowej grze. Fani ułatwili zapisywanie rozgrywki

Spore zainteresowanie modem jest spowodowane nietypowym systemem zapisów w Kingdom Come: Deliverance 2. Jest on głównie oparty na automatycznym zapisywaniu rozgrywki w tle, a własnoręczne zapisywanie jest możliwe jedynie po wypiciu specjalnej mikstury, co oczywiście nie jest darmowe. Do tego przedmiot nie pozwala na utworzenia zapisu w czasie walki, czy też innych dynamicznych sytuacjach.

Jak już wspomnieliśmy, Kingdom Come: Deliverance 2 jest już dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. W naszej recenzji przyznaliśmy grze notę 9/10, co jest zbieżne z wieloma innymi opiniami, które pojawiły się w internecie.