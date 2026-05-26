Pokémon GO i niesamowite szczęście na GO Fest. Gracz zdobył niemal niemożliwego Pokémona

Legendarny Shadow Groudon w wersji shiny i 100% IV trafił do jednego z najbardziej znanych trenerów gry.

Podczas Pokemon GO Fest Tokyo 2026 doszło do niezwykle rzadkiego wydarzenia. Znany twórca internetowy FleeceKing złapał shiny Shadow Groudona z perfekcyjnymi statystykami IV, co społeczność gry uznaje za jedno z najtrudniejszych osiągnięć możliwych do zdobycia w mobilnym hicie Niantic. Pokemon GO – wyjątkowo rzadki Shadow Groudon FleeceKing zdobył Pokemona podczas 5-gwiazdkowego rajdu organizowanego w ramach GO Fest Tokyo. Chodzi o tzw. „shundo”, czyli Pokemona będącego jednocześnie shiny oraz posiadającego maksymalne IV 100%. Wczytywanie ramki mediów.

Szansa na zdobycie legendarnego Pokemona o specjalnych barwach z rajdu wynosi około 1 do 20, natomiast perfekcyjne IV pojawia się średnio raz na 216 prób. Połączenie obu tych elementów daje prawdopodobieństwo około 1 do 4320. W przypadku Shadow Groudona sytuacja była jednak jeszcze bardziej wyjątkowa przez specjalne eventowe tło dostępne wyłącznie dla uczestników tokijskiego wydarzenia. Część graczy wylicza więc, że realna szansa mogła wynosić nawet około 1 do 43 tysięcy.

Sam Groudon pozostaje jednym z najmocniejszych Shadow Pokemonów dostępnych obecnie w grze, dlatego zdobycie jego najlepszej możliwej wersji wywołało ogromne poruszenie w społeczności. FleeceKing skomentował swoje osiągnięcie krótkim: „Właśnie wygrałem Pokemon GO". GO Fest Tokyo rozpoczął serię tegorocznych wydarzeń na żywo związanych z Pokemon GO Fest 2026. W kolejnych tygodniach odbędą się również eventy w Chicago i Kopenhadze, natomiast globalna edycja wydarzenia wystartuje 11 lipca. W jej trakcie do gry trafią między innymi Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y oraz mityczny Zeraora.