Pokemon TCG ujawnia nowe karty promocyjne. Chaos Rising z trzema wyjątkowymi bonusami

Mikołaj Berlik
2026/05/12 13:20
Ho-Oh, Keldeo i Delphox trafią do wybranych sklepów jako limitowane dodatki do zakupów.

The Pokemon Company oficjalnie zaprezentowało trzy nowe promocyjne karty, które trafią do graczy przy okazji premiery dodatku Chaos Rising. Kolekcjonerzy i fani Pokemon TCG będą mogli zdobyć limitowane wersje Ho-Oh, Keldeo oraz Delphoxa, jednak każda z nich będzie dostępna wyłącznie w wybranych sklepach.

Pokemon TGC Pocket
Chaos Rising – nowe promocyjne karty dla kolekcjonerów

Promocyjny Ho-Oh będzie dostępny w amerykańskich sklepach GameStop oraz australijskich i kanadyjskich placówkach EB Games. Keldeo trafi do sieci Hot Topic, Barnes & Noble i BoxLunch w Stanach Zjednoczonych, natomiast Delphox pojawi się w Best Buy, a także u wybranych sprzedawców w Australii i Nowej Zelandii. Wszystkie karty mają być dodawane gratis do zakupów produktów Pokemon TCG o wartości co najmniej 15 dolarów. To oznacza, że dostępność będzie ograniczona i najpewniej szybko przyciągnie uwagę kolekcjonerów polujących na unikatowe wersje kart.

Chaos Rising zapowiada się jednak interesująco nie tylko dla kolekcjonerów, ale również graczy nastawionych na rywalizację. Ho-Oh otrzyma zdolność pozwalającą przywracać Pokemony ze stosu kart odrzuconych, co może znaleźć zastosowanie w bardziej zaawansowanych taliach. Delphox oferuje natomiast mocne wsparcie dla strategii opartych na energii ognia, umożliwiając dobieranie kart po odrzuceniu Fire Energy.

Nadchodzący zestaw wprowadzi również debiut Mega Greninja ex, a także kolejne megaewolucje, w tym Mega Dragalge i Mega Floette. Fani mogą liczyć także na nowe karty trenerów inspirowane Pokemon Legends: Z-A oraz powrót Roxie.

Premiera Chaos Rising odbędzie się już w najbliższych tygodniach. Pokemon TGC Pocket pozostaje dostępne na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-tcg-chaos-rising-promos-ho-oh-keldeo-delphox/

