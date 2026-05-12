Pokemon TCG ujawnia nowe karty promocyjne. Chaos Rising z trzema wyjątkowymi bonusami

The Pokemon Company oficjalnie zaprezentowało trzy nowe promocyjne karty, które trafią do graczy przy okazji premiery dodatku Chaos Rising. Kolekcjonerzy i fani Pokemon TCG będą mogli zdobyć limitowane wersje Ho-Oh, Keldeo oraz Delphoxa, jednak każda z nich będzie dostępna wyłącznie w wybranych sklepach.

Chaos Rising – nowe promocyjne karty dla kolekcjonerów

Promocyjny Ho-Oh będzie dostępny w amerykańskich sklepach GameStop oraz australijskich i kanadyjskich placówkach EB Games. Keldeo trafi do sieci Hot Topic, Barnes & Noble i BoxLunch w Stanach Zjednoczonych, natomiast Delphox pojawi się w Best Buy, a także u wybranych sprzedawców w Australii i Nowej Zelandii. Wszystkie karty mają być dodawane gratis do zakupów produktów Pokemon TCG o wartości co najmniej 15 dolarów. To oznacza, że dostępność będzie ograniczona i najpewniej szybko przyciągnie uwagę kolekcjonerów polujących na unikatowe wersje kart.

