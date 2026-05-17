Pokemon TCG Live wprowadza Build and Battle. Nowy tryb startuje wraz z Chaos Rising

Pokemon TCG Live otrzyma zupełnie nowy tryb rozgrywki Build and Battle, inspirowany fizycznymi turniejami pre-release. Funkcja zadebiutuje wraz z dodatkiem Chaos Rising i wprowadzi ograniczone czasowo eventy, w których gracze będą budować talie z gotowych zestawów oraz boosterów.

Pokemon TCG Live – Build and Battle zmienia podejście do składania talii

Nowy tryb polega na rozpoczęciu rywalizacji z 40-kartową, prekonstruowaną talią, którą można ulepszać przy pomocy czterech dodatkowych boosterów. Każdy uczestnik bierze udział w serii maksymalnie pięciu meczów, a wyniki wpływają na końcowe nagrody w postaci paczek i punktów. Wstęp do eventów wymaga specjalnych Event Tokens, które można zdobywać w sklepie gry, z kodów lub fizycznych zestawów Build and Battle. Twórcy potwierdzili, że pierwsza seria startuje 21 maja i potrwa do 4 czerwca wraz z Chaos Rising.