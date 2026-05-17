Pokemon TCG Live wprowadza Build and Battle. Nowy tryb startuje wraz z Chaos Rising

Mikołaj Berlik
2026/05/17 13:00
Limitowane eventy inspirowane fizycznymi turniejami TCG trafią do gry już niedługo.

Pokemon TCG Live otrzyma zupełnie nowy tryb rozgrywki Build and Battle, inspirowany fizycznymi turniejami pre-release. Funkcja zadebiutuje wraz z dodatkiem Chaos Rising i wprowadzi ograniczone czasowo eventy, w których gracze będą budować talie z gotowych zestawów oraz boosterów.

Pokemon TCG Live – Build and Battle zmienia podejście do składania talii

Nowy tryb polega na rozpoczęciu rywalizacji z 40-kartową, prekonstruowaną talią, którą można ulepszać przy pomocy czterech dodatkowych boosterów. Każdy uczestnik bierze udział w serii maksymalnie pięciu meczów, a wyniki wpływają na końcowe nagrody w postaci paczek i punktów. Wstęp do eventów wymaga specjalnych Event Tokens, które można zdobywać w sklepie gry, z kodów lub fizycznych zestawów Build and Battle. Twórcy potwierdzili, że pierwsza seria startuje 21 maja i potrwa do 4 czerwca wraz z Chaos Rising.

Aby zagrać w tryb Build & Battle, najpierw musisz rozpocząć „run”, wymieniając nową walutę Event Token na wpisowe.

Następnie otrzymasz losową, gotową do gry talię 40 kart, wraz z czterema booster packami do otwarcia, które możesz wykorzystać do wzmocnienia swojej talii!

Po Chaos Rising system nie zostanie ograniczony do jednego dodatku. Harmonogram obejmuje kolejne rotacje: Destined Rivals, Twilight Masquerade oraz Perfect Order, które będą wprowadzane jedna po drugiej w czerwcu. Każdy z eventów ma oferować przynajmniej jeden darmowy run w tygodniu.

Nowy format ma odzwierciedlać fizyczne eventy pre-release, gdzie gracze testują różne strategie na ograniczonej puli kart, co ma zwiększyć znaczenie adaptacji i decyzji podejmowanych w trakcie pojedynczej sesji.

Build and Battle to pierwsza tak rozbudowana, limitowana formuła w Pokemon TCG Live. Tryb ma regularnie wracać wraz z kolejnymi dodatkami, zmieniając tempo rywalizacji w cyfrowej karciance.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-tcg-live-build-and-battle/

