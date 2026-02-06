Powrót Kapitana Ameryki do Avengers – dobry czy zły pomysł? Kolega z planu komentuje

Chris Hemsworth, filmowy Thor, dzieli się pierwszymi wrażeniami z powrotu Chrisa Evansa jako Steve’a Rogersa w Avengers: Doomsday.

Nadchodzący film Marvela Avengers: Doomsday przyniósł fanom niespodziewany powrót Chrisa Evansa jako Steve’a Rogersa. Avengers tym razem staną naprzeciw największego zagrożenia w historii – Doctor Doom, którego zagra Robert Downey Jr., przechodząc z roli bohatera do złoczyńcy. Pierwszy teaser, zaprezentowany w grudniu 2025 roku, ujawnił powrót Kapitana Ameryki, a teraz głos w tej sprawie zabrał Chris Hemsworth.

Było całkiem fajnie, gdy Evans pojawił się na motocyklu, bo nikt nie wiedział, że będzie w filmie, i nagle tam był.

Dodał także osobisty komentarz związany z ojcostwem postaci Evansa w filmie:

Pomyślałem, że to świetne. Miał dziecko w prawdziwym życiu i w uniwersum Marvela.

Pierwszy teaser potwierdził obecność Steve’a Rogersa, choć okoliczności jego powrotu pozostają niejasne. Widać go na motocyklu, a w innym ujęciu widać bohatera opiekującego się dzieckiem. Drugi mini-trailer skupił się na Thorze, który modli się do Odyna, prosząc o siłę na nadchodzące starcie. Te dwie zapowiedzi koncentrujące się na oryginalnych Avengers sugerują, że Steve i Thor odegrają kluczową rolę w walce z Doctor Doom.

Steve Rogers, znany jako Kapitan Ameryka, przez lata stał się jednym z najważniejszych bohaterów Marvel Cinematic Universe. Postać Evansa pojawiła się po raz pierwszy w Captain America: Pierwsze starcie, a następnie regularnie w kolejnych częściach – od klasycznych Avengersów, przez wszystkie trzy filmy z serii Kapitan Ameryka, aż po wielkie finały sag Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry. Łącznie pojawił się w ponad dziesięciu filmach MCU, stając się symbolem uniwersum i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci całej franczyzy.