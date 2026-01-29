Paul Dano odpowiada na krytykę Quentina Tarantino, który nazwał go "najgorszym aktorem"

Niedawno głośno było o tym, że Quentin Tarantino, wymieniając w podcaście najlepsze filmy tego wieku, ostro zaatakował Paula Dano, nazywając go „najsłabszym aktorem w SAG” za rolę w filmie Aż poleje się krew z 2007 roku. Reżyser twierdził, że gdyby Dano zagrał lepiej, jego ulubiony film XXI wieku uplasowałby się wyżej na jego liście. Już wtedy jednak dało się wyczuć, że zarzuty kierowane przez reżysera nie mają żadnego pokrycia.
Paul Dano w końcu zabrał głos po obraźliwym komentarzu Quentina Tarantino
Sprawa wywołała spore kontrowersje w branży. Jako pierwsza w obronie Dano stanęła jego koleżanka z planu Małej Miss, Toni Collette. – „Naprawdę do tego zmierzamy? Pieprzyć tego gościa! Musiał być naćpany… to było po prostu dezorientujące. Kto tak robi?” – komentowała w wywiadzie dla Variety. Na reakcje aktora czekaliśmy jednak do teraz.
Z kolei sam Dano, znany także z roli w filmie Batman, nie odniósł się bezpośrednio do obelg, ale wyraził wdzięczność fanom i kolegom, którzy publicznie bronili jego umiejętności aktorskich.
To było naprawdę miłe. Jestem niezmiernie wdzięczny, że świat stanął w mojej obronie, dzięki czemu ja nie musiałem.
Również reżyserzy Małej Miss, Jonathan Dayton i Valerie Faris, skrytykowali słowa Tarantino. Dayton określił je jako żenujące, sugerując, że reżyser po prostu nie zrozumiał skomplikowanej postaci Dano. Faris podkreśliła inteligencję aktora i jego szacunek w branży, dodając, że reakcja ludzi broniących Paula była imponująca. Głosów przychylnych Dano, a nieprzychylnych Tarantino było w sieci w ostatnim czasie znaczenie więcej. Cała sytuacja pokazuje, że choć kontrowersyjny komentarz znanego reżysera może przyciągnąć uwagę, prawdziwa wartość aktora często doceniana jest przez współpracowników i fanów.
