Paul Dano odpowiada na krytykę Quentina Tarantino, który nazwał go "najgorszym aktorem"

Niedawno głośno było o tym, że Quentin Tarantino, wymieniając w podcaście najlepsze filmy tego wieku, ostro zaatakował Paula Dano, nazywając go „najsłabszym aktorem w SAG” za rolę w filmie Aż poleje się krew z 2007 roku. Reżyser twierdził, że gdyby Dano zagrał lepiej, jego ulubiony film XXI wieku uplasowałby się wyżej na jego liście. Już wtedy jednak dało się wyczuć, że zarzuty kierowane przez reżysera nie mają żadnego pokrycia.

Paul Dano w końcu zabrał głos po obraźliwym komentarzu Quentina Tarantino

Sprawa wywołała spore kontrowersje w branży. Jako pierwsza w obronie Dano stanęła jego koleżanka z planu Małej Miss, Toni Collette. – „Naprawdę do tego zmierzamy? Pieprzyć tego gościa! Musiał być naćpany… to było po prostu dezorientujące. Kto tak robi?” – komentowała w wywiadzie dla Variety. Na reakcje aktora czekaliśmy jednak do teraz.