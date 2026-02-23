Blizzard chce wielkich zmian w World of Warcraft: Midnight. Koniec z bezpiecznym AFK i rewolucja w addonach

Najnowsze informacje od twórców wskazują na to, że Blizzard chce przywrócić w World of Warcraft poczucie niebezpieczeństwa w otwartym świecie. Kluczem do tego ma być nowy system Prey, o którym pojawiło się sporo ciekawych informacji.

World of Warcraft: Midnight – system Prey: Jesteś łowcą, ale i zwierzyną

Mechanika ta wywraca do góry nogami sposób, w jaki podróżujemy po świecie gry. Na czym polega? Kiedy tropimy rzadkiego potwora, istnieje szansa, że to my jesteśmy śledzeni. Przeciwnik może zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Na wyższych poziomach trudności odejście od klawiatury poza strefą bezpieczną (np. miastem) to niemal pewna śmierć. Mimo obaw deweloperów, testerzy bety entuzjastycznie przyjęli element zaskoczenia. Gracze docenili fakt, że gra zmusza ich do nagłej zmiany taktyki i przerywa "automatyczny" rytm wykonywania zadań.