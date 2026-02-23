Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard chce wielkich zmian w World of Warcraft: Midnight. Koniec z bezpiecznym AFK i rewolucja w addonach

Mikołaj Berlik
2026/02/23 13:20
Twórcy znacząco zmienią podejście.

Najnowsze informacje od twórców wskazują na to, że Blizzard chce przywrócić w World of Warcraft poczucie niebezpieczeństwa w otwartym świecie. Kluczem do tego ma być nowy system Prey, o którym pojawiło się sporo ciekawych informacji.

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight – system Prey: Jesteś łowcą, ale i zwierzyną

Mechanika ta wywraca do góry nogami sposób, w jaki podróżujemy po świecie gry. Na czym polega? Kiedy tropimy rzadkiego potwora, istnieje szansa, że to my jesteśmy śledzeni. Przeciwnik może zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Na wyższych poziomach trudności odejście od klawiatury poza strefą bezpieczną (np. miastem) to niemal pewna śmierć. Mimo obaw deweloperów, testerzy bety entuzjastycznie przyjęli element zaskoczenia. Gracze docenili fakt, że gra zmusza ich do nagłej zmiany taktyki i przerywa "automatyczny" rytm wykonywania zadań.

Blizzard kontynuuje swoją krucjatę przeciwko nadmiarowi addonów bitewnych (jak DBM czy BigWigs). Paul Kubit, zastępca reżysera gry, wyjaśnił, że Midnight powstaje z założeniem, że gracze nie będą z nich korzystać. Zamiast komunikatów z addonów, to same potwory i otoczenie będą wyraźniej sygnalizować nadchodzące ataki. Studio chce, by gracze nie czuli się zmuszeni do instalowania dziesiątek modyfikacji, aby być efektywnymi w walce. Nowy system talentów ma być bardziej ustrukturyzowany, co ułatwi zrozumienie optymalnej rotacji umiejętności bez zewnętrznych liczników.

Premiera World of Warcraft: Midnight jest planowana na 2 marca. Tytuł ma być drugim rozdziałem sagi The Worldsoul Saga, przenoszącym nas z powrotem do Quel'Thalas w celu odparcia inwazji Pustki.

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
mody
World of Warcraft
MMORPG
wywiad
modyfikacje
World of Warcraft: Midnight
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:26

To Wow ma teraz poziomy trudności?




