Star Wars: Galactic Racer bez otwartego świata. Twórcy podają powód

Podczas ostatniego wywiadu dla serwisu IGN, twórcy z Fuse Games (studia założonego przez weteranów z Criterion, pracujących m.in. przy serii Burnout) wyjaśnili, dlaczego ich nadchodząca gra Star Wars: Galactic Racer nie będzie produkcją z otwartym światem. Mimo popularności takich serii jak Forza Horizon, deweloperzy zdecydowali się na powrót do klasycznego modelu opartego na konkretnych trasach.

Star Wars: Galactic Racer – replayability i sportowy charakter

Creative Director, Kieran Crimmins, zaznaczył, że skupienie się na trasach pozwala na stworzenie znacznie głębszego systemu rozgrywki. Zamiast ogromnej mapy, gdzie gracz po prostu „jeździ zabawkami”, studio chce zaoferować „pętlę mistrzostwa”. Gracze będą uczyć się każdego zakrętu, zachowania pojazdu na danej nawierzchni i optymalnych linii przejazdu. Wyścigi mają być intensywne i obarczone dużym ryzykiem, co byłoby trudne do zbalansowania w otwartym świecie. Według deweloperów wyścigi w świecie Star Wars (jak słynne Podracing czy Riot Racing z The Bad Batch) są traktowane jako oficjalny sport, więc model oparty na stadionach i dedykowanych torach lepiej oddaje ten klimat.