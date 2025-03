Polskie Witchfire z kolejną aktualizacją. The Astronauts przedstawili zmiany w łatce Witch Mountain

Wcześniej w tym roku informowaliśmy o opóźnieniach, jakie spotkały polskie studio pracujące nad Witchfire - strzelanką z perspektywy pierwszej osoby. Po problemach deweloperom finalnie udało się udostępnić kolejną aktualizację, która została opisana jako największa do tej pory. Twórcy przypomnieli także o trwającej przecenie na grę.

Witchfire - opis nowości

We wpisie The Astronauts możemy przeczytać, że łatka do Witchfire o tytule Witch Mountain jest największą do tej pory. Wprowadza ona poziom z labiryntem oraz sporo innych nowości, takich jak tytułowa lokacja, kolejny zestaw przedmiotów, czy też Fallen Prayers 2.0. Jest to próba przeprojektowania pomysłu, który rozwinął się z zapomnianej opcji w menu pauzy, aż do pół świadomych NPC-ów pomagających w walce z przeciwnikami. Wprowadzono także nowe urządzenie Shadow Orbs pozwalające na zdobywanie nagród za wykonywanie wyzwań. Oto lista usprawnień, jakie zostały dodane przy okazji update’u: