Polska strzelanka RPG z kolejnymi opóźnieniami. Twórcy planują bardzo dopracować nadchodzący update

Polskie studio The Astronauts odpowiedzialne za strzelankę RPG o tytule Witchfire poinformowało fanów o kolejnym przełożeniu nadchodzącej aktualizacji do gry. Według pierwszych zapowiedzi nowości miały się pojawić jeszcze w 2024 roku, jednak twórcy zdecydowali się w tamtym czasie na podzielenie update'u na dwa mniejsze, dzięki czemu chociaż połowa zawartości trafiła faktycznie do rąk graczy.

Witchfire - powód opóźnienia aktualizacji

W komunikacie opublikowanym przez twórców możemy przeczytać, że łatka do Witchfire ma wprowadzić sporo całkiem nowych elementów, co wymaga dużo większej ilości pracy, rozwiązywania problemów oraz tworzenia prototypów. Z tego powodu zespół nie był w stanie podać przewidywanego czasu prac przed ich rozpoczęciem. Dodatkowym czynnikiem był fakt znacznego poszerzenia się planowanej zawartości.