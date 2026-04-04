Polskie studio The Farm 51 składa wniosek o upadłość. Spółka podkreśla, że to działanie ostrożnościowe

Polskie studio The Farm 51 Group S.A. poinformowało o złożeniu wniosku o upadłość. Mimo wszystko zarząd podkreśla, że ma on charakter wyłącznie ostrożnościowy oraz prewencyjny i jest częścią trwającego procesu restrukturyzacji.

The Farm 51 składa wniosek o upadłość

2 kwietnia 2026 roku spółka złożyła do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania. Działanie to wynika z przepisów prawa upadłościowego i ma na celu zabezpieczenie interesów spółki w trakcie prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w czasie trwania tego postępowania nie można ogłosić upadłości spółki, a rozpatrywanie złożonego wniosku zostaje automatycznie wstrzymane. Priorytetem firmy pozostaje zawarcie układu z wierzycielami i zakończenie procesu restrukturyzacji.