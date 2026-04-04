Polskie studio The Farm 51 składa wniosek o upadłość. Spółka podkreśla, że to działanie ostrożnościowe

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/04 08:00
Polskie studio The Farm 51 złożyło wniosek o upadłość.

Polskie studio The Farm 51 Group S.A. poinformowało o złożeniu wniosku o upadłość. Mimo wszystko zarząd podkreśla, że ma on charakter wyłącznie ostrożnościowy oraz prewencyjny i jest częścią trwającego procesu restrukturyzacji.

Farm 51 – Chernobylite 2
Farm 51 – Chernobylite 2

The Farm 51 składa wniosek o upadłość

2 kwietnia 2026 roku spółka złożyła do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania. Działanie to wynika z przepisów prawa upadłościowego i ma na celu zabezpieczenie interesów spółki w trakcie prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w czasie trwania tego postępowania nie można ogłosić upadłości spółki, a rozpatrywanie złożonego wniosku zostaje automatycznie wstrzymane. Priorytetem firmy pozostaje zawarcie układu z wierzycielami i zakończenie procesu restrukturyzacji.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie pozyskania finansowania. Środki miałyby zostać przeznaczone na spłatę części zobowiązań, bieżącą działalność operacyjną oraz dokończenie produkcji gry Chernobylite 2, która póki co znajduje się we wczesnym dostępie. Na ten moment negocjacje nadal trwają i ich wynik nie jest jeszcze przesądzony. Studio zapowiada, że będzie na bieżąco informować o kolejnych etapach restrukturyzacji oraz ewentualnych efektach rozmów z inwestorami.

The Farm 51 Group S.A. to polskie studio deweloperskie z siedzibą w Gliwicach, działające na rynku od 2005 roku. Firma została założona przez byłych pracowników studia People Can Fly. W swoim dorobku The Farm 51 ma kilka rozpoznawalnych tytułów takich jak NecroVisioN, Painkiller: Hell & Damnation, Get Even, World War 3 oraz Chernobylite. Studio zasłynęło szczególnie z wykorzystywania technologii skanowania 3D rzeczywistych lokacji, m.in. w Get Even i Chernobylite.

Obecna sytuacja The Farm 51 pokazuje, że studio znajduje się w trudnym momencie, jednak nie rezygnuje z dalszego rozwoju. Kluczowe dla jego przyszłości będą powodzenie restrukturyzacji, pozyskanie inwestora, oraz ukończenie Chernobylite 2. Póki co spółka podkreśla, że jej głównym celem pozostaje stabilizacja finansowa i kontynuowanie działalności.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/THE-FARM-51-GROUP-S-A-Zlozenie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci-o-charakterze-ostroznosciowym-w-toku-postepowania-o-zatwierdzenie-ukladu-9109282.html

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

