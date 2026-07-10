To już łabędzi śpiew Destiny 2. Bungie rozdaje ostatni prezent dla fanów

Twórcy udostępnili nowy, darmowy emblemat, który może okazać się symbolicznym pożegnaniem z grą rozwijaną przez ponad dekadę.
Choć Destiny 2 powoli zbliża się do końca swojej drogi, Bungie przygotowało dla graczy jeszcze jedną niespodziankę. Studio udostępniło nowy, darmowy emblemat, który można odebrać po wpisaniu specjalnego kodu. Wielu fanów uważa, że może to być ostatni tego typu prezent, jaki twórcy przygotowali dla społeczności.
Ten emblemat może przejść do historii Destiny 2
Nowy emblemat nosi nazwę Gloriabundus i został udostępniony bezpłatnie za pośrednictwem oficjalnego systemu realizacji kodów Bungie. Aby odblokować kosmetyczny przedmiot, wystarczy zalogować się na swoje konto w serwisie Bungie i wpisać kod:
F6K-D44-JH4
Sam emblemat przedstawia błękitną panoramę Ostatniego Miasta z charakterystycznym symbolem Tricorna. Jego nazwa pochodzi z łaciny i oznacza „pełen chwały”, co wielu fanów odbiera jako symboliczne podsumowanie ponad dziesięciu lat historii serii Destiny.Studio zakończyło już rozwój nowej zawartości do Destiny 2, a znaczna część zespołu odpowiedzialnego za grę została w ostatnim czasie zwolniona. Społeczność spodziewa się więc, że Gloriabundus może stać się emblematem pożegnalnym, rozdanym bezpośrednio przez twórców.
GramTV przedstawia:
Warto przy tym pamiętać, że nadal aktywnych pozostaje wiele starszych kodów umożliwiających odblokowanie emblematów, shaderów, statków, Wróbli czy innych elementów kosmetycznych.Ich pełną listę znajdziecie TUTAJ. To jednak właśnie Gloriabundus ma dla wielu graczy szczególną wartość – nie ze względu na sam wygląd, lecz jako pamiątka końca pewnej epoki w historii Destiny. Przy tej okazji przypominamy, że niedawno szef Epic Games zasugerował, że Destiny 2 mogłoby przetrwać, gdyby zdecydowano się na użycie sztucznej inteligencji.
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