To już łabędzi śpiew Destiny 2. Bungie rozdaje ostatni prezent dla fanów

Twórcy udostępnili nowy, darmowy emblemat, który może okazać się symbolicznym pożegnaniem z grą rozwijaną przez ponad dekadę.

Choć Destiny 2 powoli zbliża się do końca swojej drogi, Bungie przygotowało dla graczy jeszcze jedną niespodziankę. Studio udostępniło nowy, darmowy emblemat, który można odebrać po wpisaniu specjalnego kodu. Wielu fanów uważa, że może to być ostatni tego typu prezent, jaki twórcy przygotowali dla społeczności.

Ten emblemat może przejść do historii Destiny 2

Nowy emblemat nosi nazwę Gloriabundus i został udostępniony bezpłatnie za pośrednictwem oficjalnego systemu realizacji kodów Bungie. Aby odblokować kosmetyczny przedmiot, wystarczy zalogować się na swoje konto w serwisie Bungie i wpisać kod: