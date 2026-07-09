Jedna z odsłon Final Fantasy 7 znika ze Steam. Gracze mają mało czasu na ogranie tego tytułu

Serwery gry zostaną wyłączone jeszcze w tym roku.

Square Enix potwierdziło, że Final Fantasy 7 Ever Crisis zmierza do swojego końca. Produkcja, która zadebiutowała w 2023 roku na urządzeniach mobilnych, a kilka miesięcy później trafiła również na PC za pośrednictwem Steama, zostanie całkowicie wyłączona 6 października. Co istotne, proces wygaszania już się rozpoczął, ponieważ od 7 lipca gra jest wycofywana ze sklepu Valve. Final Fantasy 7 Ever Crisis – gra zostanie wyłączona i zniknie ze Steama Po usunięciu ze Steama nowi gracze nie będą mogli już pobrać Final Fantasy 7 Ever Crisis na PC. Osoby, które mają tytuł w swojej bibliotece, nadal zachowają do niego dostęp, ale tylko do momentu zamknięcia serwerów. Wersja mobilna wciąż jest dostępna w App Store, jednak po 6 października produkcja przestanie działać na wszystkich platformach.

Final Fantasy 7 Ever Crisis było próbą ponownego opowiedzenia historii kultowej siódmej odsłony serii, z naciskiem na młodego Sephirotha. Gra korzystała również z wątków i zawartości powiązanej z trylogią remake’ów Final Fantasy 7. Choć część graczy krytykowała model monetyzacji, tytuł zdołał zgromadzić zaangażowaną społeczność i cieszył się sporą popularnością wśród fanów marki. Decyzję o zakończeniu wsparcia Square Enix wyjaśniło w obszernym komunikacie zespołu deweloperskiego. Twórcy przyznali, że utrzymanie poziomu usług oczekiwanego od gry z nazwą Final Fantasy 7 w tytule stało się zbyt dużym wyzwaniem. Problemem okazały się przede wszystkim rosnące koszty produkcji nowych elementów, w tym broni, wyposażenia oraz strojów dla postaci.

GramTV przedstawia:

Zespół podkreślił, że nie chciał kontynuować rozwoju kosztem jakości. W praktyce oznacza to, że zamiast dostarczać słabszą zawartość tylko po to, aby utrzymać grę przy życiu, podjęto decyzję o zakończeniu działalności całego projektu. Można też przypuszczać, że wpływy z mikropłatności nie były wystarczające, aby zrównoważyć koszty dalszego rozwoju, choć Square Enix nie wskazało tego wprost jako głównego powodu. Do 6 października Final Fantasy 7 Ever Crisis będzie jednak nadal otrzymywać nową zawartość. Twórcy przygotowali plan ostatniego sezonu, który został udostępniony w oficjalnym ogłoszeniu na profilu gry w serwisie X. Do produkcji powróci także część wcześniejszych atrakcji, aby gracze mogli po raz ostatni sprawdzić większą część dostępnej zawartości przed ostatecznym zamknięciem serwerów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.