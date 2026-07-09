Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z odsłon Final Fantasy 7 znika ze Steam. Gracze mają mało czasu na ogranie tego tytułu

Radosław Krajewski
2026/07/09 14:00
0
0

Serwery gry zostaną wyłączone jeszcze w tym roku.

Square Enix potwierdziło, że Final Fantasy 7 Ever Crisis zmierza do swojego końca. Produkcja, która zadebiutowała w 2023 roku na urządzeniach mobilnych, a kilka miesięcy później trafiła również na PC za pośrednictwem Steama, zostanie całkowicie wyłączona 6 października. Co istotne, proces wygaszania już się rozpoczął, ponieważ od 7 lipca gra jest wycofywana ze sklepu Valve.

Final Fantasy 7 Ever Crisis
Final Fantasy 7 Ever Crisis

Final Fantasy 7 Ever Crisis – gra zostanie wyłączona i zniknie ze Steama

Po usunięciu ze Steama nowi gracze nie będą mogli już pobrać Final Fantasy 7 Ever Crisis na PC. Osoby, które mają tytuł w swojej bibliotece, nadal zachowają do niego dostęp, ale tylko do momentu zamknięcia serwerów. Wersja mobilna wciąż jest dostępna w App Store, jednak po 6 października produkcja przestanie działać na wszystkich platformach.

Final Fantasy 7 Ever Crisis było próbą ponownego opowiedzenia historii kultowej siódmej odsłony serii, z naciskiem na młodego Sephirotha. Gra korzystała również z wątków i zawartości powiązanej z trylogią remake’ów Final Fantasy 7. Choć część graczy krytykowała model monetyzacji, tytuł zdołał zgromadzić zaangażowaną społeczność i cieszył się sporą popularnością wśród fanów marki.

Decyzję o zakończeniu wsparcia Square Enix wyjaśniło w obszernym komunikacie zespołu deweloperskiego. Twórcy przyznali, że utrzymanie poziomu usług oczekiwanego od gry z nazwą Final Fantasy 7 w tytule stało się zbyt dużym wyzwaniem. Problemem okazały się przede wszystkim rosnące koszty produkcji nowych elementów, w tym broni, wyposażenia oraz strojów dla postaci.

GramTV przedstawia:

Zespół podkreślił, że nie chciał kontynuować rozwoju kosztem jakości. W praktyce oznacza to, że zamiast dostarczać słabszą zawartość tylko po to, aby utrzymać grę przy życiu, podjęto decyzję o zakończeniu działalności całego projektu. Można też przypuszczać, że wpływy z mikropłatności nie były wystarczające, aby zrównoważyć koszty dalszego rozwoju, choć Square Enix nie wskazało tego wprost jako głównego powodu.

Do 6 października Final Fantasy 7 Ever Crisis będzie jednak nadal otrzymywać nową zawartość. Twórcy przygotowali plan ostatniego sezonu, który został udostępniony w oficjalnym ogłoszeniu na profilu gry w serwisie X. Do produkcji powróci także część wcześniejszych atrakcji, aby gracze mogli po raz ostatni sprawdzić większą część dostępnej zawartości przed ostatecznym zamknięciem serwerów.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/final-fantasy-7-ever-crisis-delisted-from-steam-ahead-of-full-shutdown/

Tagi:

News
PC
Square Enix
Steam
Valve
Final Fantasy
skasowany projekt
Valve Software
wyłączenie serwerów
Final Fantasy VII: Ever Crisis
skasowana gra
zamknięcie serwerów
Final Fantasy 7 Ever Crisis
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112