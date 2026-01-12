Polska branża gier w kryzysie. Rząd wprowadza nową strategię wsparcia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rozpoczęcie prac nad strategią, która ma na celu wsparcie rodzimego sektora produkcji gier wideo. Według przedstawicieli resortu, działania stanowią bezpośrednią odpowiedź na postulaty środowiska twórców i mają stać się fundamentem dla rozwoju branż o największym potencjale innowacyjnym. Sytuacja całego sektora jest obecnie definiowana jako kryzysowa, co potwierdzają dane zawarte w najnowszym opracowaniu dotyczącym polskiego przemysłu gier z 2025 roku.

Ministerstwo Kultury rusza z planem ratowania polskich twórców gier

Po raz pierwszy w dziejach rodzimej branży zaobserwowano wyraźną tendencję spadkową w obszarze zatrudnienia, które zmalało z poziomu ponad 15 tysięcy do 14,5 tysiąca osób. Dane statystyczne wskazują na spadek widoczności polskich tytułów na globalnym rynku, szczególnie w porównaniu do lat ubiegłych. W okresie, gdy wygasały efekty poprzednich programów dotacyjnych, Polska zajmowała pozycję światowego lidera z imponującą liczbą trzydziestu ośmiu projektów na liście najbardziej wyczekiwanych gier platformy Steam.