Polski sektor gier wideo zmaga się z największym kryzysem w swojej historii.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rozpoczęcie prac nad strategią, która ma na celu wsparcie rodzimego sektora produkcji gier wideo. Według przedstawicieli resortu, działania stanowią bezpośrednią odpowiedź na postulaty środowiska twórców i mają stać się fundamentem dla rozwoju branż o największym potencjale innowacyjnym. Sytuacja całego sektora jest obecnie definiowana jako kryzysowa, co potwierdzają dane zawarte w najnowszym opracowaniu dotyczącym polskiego przemysłu gier z 2025 roku.
Ministerstwo Kultury rusza z planem ratowania polskich twórców gier
Po raz pierwszy w dziejach rodzimej branży zaobserwowano wyraźną tendencję spadkową w obszarze zatrudnienia, które zmalało z poziomu ponad 15 tysięcy do 14,5 tysiąca osób. Dane statystyczne wskazują na spadek widoczności polskich tytułów na globalnym rynku, szczególnie w porównaniu do lat ubiegłych. W okresie, gdy wygasały efekty poprzednich programów dotacyjnych, Polska zajmowała pozycję światowego lidera z imponującą liczbą trzydziestu ośmiu projektów na liście najbardziej wyczekiwanych gier platformy Steam.
Najnowsze zestawienia pokazują jednak bolesny spadek na siódmą pozycję i obecność zaledwie dwunastu takich tytułów w rankingu, podczas gdy Niemcy, dzięki wdrożeniu aktywnego wsparcia publicznego, wyraźnie awansowały. Brak systemowej pomocy w kraju ogranicza możliwości polskich twórców w zakresie realizacji ambitnych i kosztownych produkcji, co ułatwia ekspansję zagranicznym konkurentom posiadającym silne zaplecze finansowe od państwa.
Łączne obroty branży w ciągu zaledwie dwóch lat skurczyły się o około pół miliarda złotych, a z polskiego rynku zniknęła blisko jedna czwarta wszystkich działających wcześniej firm. Przyczyny tego załamania są złożone i wynikają między innymi z ogólnoświatowego nasycenia rynku oraz odwrotu inwestorów giełdowych, którzy obecnie chętniej lokują kapitał w produkcję uzbrojenia i amunicji.
Rozwiązaniem proponowanym przez ekspertów jest pilne uruchomienie wyspecjalizowanego programu sektorowego o nazwie GameINN 2.0. Miałby on zapewniać stałe finansowanie dla innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, co pozwoliłoby na długofalowe budowanie przewagi rynkowej. Włączenie takich mechanizmów do oficjalnych dokumentów rządowych umożliwiłoby sprawne korzystanie z funduszy europejskich i krajowych, co ma przynieść sukcesy na arenie międzynarodowej oraz nowe miejsca pracy.
GameINN 2.0 powinien funkcjonować jako wyspecjalizowany program sektorowy, zapewniający stałe wsparcie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych w branży gamedev. GameINN 2.0 to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie – w innowacje, miejsca pracy i prestiż międzynarodowy.
