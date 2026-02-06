Cronos: The New Dawn na dniach otrzyma niższy poziom trudności. Wiemy, kiedy patch trafi w ręce graczy

Bloober Team ma dobre wieści dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają fabułę, a nie wyzwanie.
Już pod koniec grudnia zapowiedziano, że Cronos: The New Dawn otrzyma niższy poziom trudności. Wówczas poinformowano jednak jedynie, że tryb Temporal Diver trafi w ręce graczy na początku 2026 roku. Na szczęście deweloperzy ze studia Bloober Team nie postanowili trzymać nas dłużej w niepewności i ujawnili, kiedy ich survival horror w klimatach science fiction doczeka się aktualizacji.
Bloober Team ujawnia, kiedy Cronos: The New Dawn otrzyma niższy poziom trudności
Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja wprowadzająca tryb Temporal Diver do gry Cronos: The New Dawn zostanie udostępniona do końca przyszłego tygodnia. Bloober Team zaznacza, że patch może pojawiać się na poszczególnych platformach w różnym czasie „ze względu na proces certyfikacji”. Krakowskie studio zapewnia jednak, że będzie na bieżąco informować wszystkich użytkowników.
Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie. Wcielisz się w Podróżnika wysłanego przez tajemniczy Kolektyw. Twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski lat 80. XX wieku – czytamy w opisie gry na Steam.
