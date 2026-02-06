Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn na dniach otrzyma niższy poziom trudności. Wiemy, kiedy patch trafi w ręce graczy

Mikołaj Ciesielski
2026/02/06 16:50
Bloober Team ma dobre wieści dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają fabułę, a nie wyzwanie.

Już pod koniec grudnia zapowiedziano, że Cronos: The New Dawn otrzyma niższy poziom trudności. Wówczas poinformowano jednak jedynie, że tryb Temporal Diver trafi w ręce graczy na początku 2026 roku. Na szczęście deweloperzy ze studia Bloober Team nie postanowili trzymać nas dłużej w niepewności i ujawnili, kiedy ich survival horror w klimatach science fiction doczeka się aktualizacji.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Bloober Team ujawnia, kiedy Cronos: The New Dawn otrzyma niższy poziom trudności

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja wprowadzająca tryb Temporal Diver do gry Cronos: The New Dawn zostanie udostępniona do końca przyszłego tygodnia. Bloober Team zaznacza, że patch może pojawiać się na poszczególnych platformach w różnym czasie „ze względu na proces certyfikacji”. Krakowskie studio zapewnia jednak, że będzie na bieżąco informować wszystkich użytkowników.

Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie. Wcielisz się w Podróżnika wysłanego przez tajemniczy Kolektyw. Twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski lat 80. XX wieku – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat ostatniej produkcji studia Bloober Team, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Źródło:https://x.com/CronosNewDawn/status/2019770087968784685

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

