Cronos: The New Dawn na dniach otrzyma niższy poziom trudności. Wiemy, kiedy patch trafi w ręce graczy

Bloober Team ma dobre wieści dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają fabułę, a nie wyzwanie.

Już pod koniec grudnia zapowiedziano, że Cronos: The New Dawn otrzyma niższy poziom trudności. Wówczas poinformowano jednak jedynie, że tryb Temporal Diver trafi w ręce graczy na początku 2026 roku. Na szczęście deweloperzy ze studia Bloober Team nie postanowili trzymać nas dłużej w niepewności i ujawnili, kiedy ich survival horror w klimatach science fiction doczeka się aktualizacji.

Bloober Team ujawnia, kiedy Cronos: The New Dawn otrzyma niższy poziom trudności

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja wprowadzająca tryb Temporal Diver do gry Cronos: The New Dawn zostanie udostępniona do końca przyszłego tygodnia. Bloober Team zaznacza, że patch może pojawiać się na poszczególnych platformach w różnym czasie „ze względu na proces certyfikacji”. Krakowskie studio zapewnia jednak, że będzie na bieżąco informować wszystkich użytkowników.