Kolejna gra za darmo na Steam. Produkcja jeszcze nie wyszła z wczesnego dostępu, a już można ją zdobyć w prezencie

Radosław Krajewski
2026/02/12 10:10
Oferta ograniczona jest czasowo, więc warto się pośpieszyć z odebraniem gry.

Na platformie Valve ruszyła kolejna promocja z darmową grą. Tym razem mowa o wyjątkowym tytule, gdyż produkcja nie opuściła jeszcze wczesnego dostępu. Mowa o Lost in Anomaly, niezależnym pierwszoosobowym horrorze od studia Aximus Games. Tytuł zadebiutował w early access w grudniu 2024 roku, a teraz każdy chętny może sprawdzić tę grę samodzielnie. Według opisu znajdującego się na karcie Steam, przejście Lost in Anomaly zajmuje od 25 do 75 minut. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Steam
Steam

W Lost in Anomaly budzisz się na 9. piętrze nieznanego budynku. Twoim celem jest dotarcie na pierwsze piętro i ucieczka stąd. Aby się wydostać, musisz wykrywać i oznaczać anomalie. Jeśli oznaczysz wszystkie anomalie, winda zabierze Cię na niższe piętro. Powinieneś dokładnie sprawdzać każde miejsce i odpowiednio je oznaczać, ponieważ jeśli przeoczysz anomalię, winda zabierze Cię z powrotem na 9. piętro.

Gra z wczesnego dostępu za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Lost in Anomaly, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 16 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.

