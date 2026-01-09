Lords of the Fallen 2 i oskarżenia o plagiat. Porównania do Elden Ring skomentował szef CI Games

Podczas prezentacji nadchodzącego Lords of the Fallen 2 pokazano postać Crescent Host, co wywołało falę komentarzy dotyczących jej podobieństwa do przeciwnika zwanego Wylder z Elden Ring Nightreign. Zbieżność wizualną postaci oraz kontrowersje, które pojawiły się wokół sytuacji, skomentował Marek Tymiński, CEO CI Games.
Lords of the Fallen 2 pod ostrzałem. CEO CI Games odpowiada na zarzuty o kopiowanie
Szef studia opublikował oświadczenie, w którym wykazał, że oskarżenia o kopiowanie cudzych pomysłów są całkowicie bezpodstawne. Jako dowód przedstawił harmonogram prac, z którego wynika, że projekt pancerza dla Crescent Host został sfinalizowany w połowie lipca 2024 roku. Co więcej, już w październiku tego samego roku gotowy model trójwymiarowy funkcjonował wewnątrz silnika gry. Terminy te mają niemałe znaczenie, ponieważ prace te zakończyły się na wiele miesięcy przed tym, jak studio FromSoftware oficjalnie ogłosiło istnienie swojego nowego projektu.
Z przyjemnością mogę wykazać, że wczorajsze oskarżenia o plagiat są w 100% nieprawdziwe.
Nowo ujawniony standardowy przeciwnik został oskarżony o kopiowanie postaci Wylder z Nightreign. Tymczasem jego pancerz został ukończony 17 lipca 2024 roku – ponad pięć miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem Nightreign – a gotowy model trafił do silnika gry już 23 października 2024 roku. Chronologia jest jednoznaczna.
Tymiński wyjaśnił, że zbieżność wizualna jest czystym przypadkiem wynikającym z faktu, że obie produkcje są osadzone w podobnej estetyce średniowiecznego fantasy. Szef studia podkreślił, że choć deweloperzy darzą twórców z FromSoftware szacunkiem, to zawsze stawiają na własną wizję artystyczną i nie kopiują rozwiązań od innych.
W stylistyce średniowiecznego fantasy podobieństwa wizualne mogą się zdarzać. Szanujemy studio FromSoftware, jednak nie kopiujemy projektów innych zespołów. Projekty pancerzy w Lords of the Fallen spotkały się z szerokim uznaniem i jesteśmy przekonani, że Lords II nie będzie pod tym względem wyjątkiem. W pełni stoimy za naszymi artystami, ich oryginalnością oraz integralnością ich pracy.
Lords of the Fallen 2 ma zadebiutować w 2026 roku. Gra ukaże się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
