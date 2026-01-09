Lords of the Fallen 2 i oskarżenia o plagiat. Porównania do Elden Ring skomentował szef CI Games

Podczas prezentacji nadchodzącego Lords of the Fallen 2 pokazano postać Crescent Host, co wywołało falę komentarzy dotyczących jej podobieństwa do przeciwnika zwanego Wylder z Elden Ring Nightreign. Zbieżność wizualną postaci oraz kontrowersje, które pojawiły się wokół sytuacji, skomentował Marek Tymiński, CEO CI Games.

Lords of the Fallen 2 pod ostrzałem. CEO CI Games odpowiada na zarzuty o kopiowanie

Szef studia opublikował oświadczenie, w którym wykazał, że oskarżenia o kopiowanie cudzych pomysłów są całkowicie bezpodstawne. Jako dowód przedstawił harmonogram prac, z którego wynika, że projekt pancerza dla Crescent Host został sfinalizowany w połowie lipca 2024 roku. Co więcej, już w październiku tego samego roku gotowy model trójwymiarowy funkcjonował wewnątrz silnika gry. Terminy te mają niemałe znaczenie, ponieważ prace te zakończyły się na wiele miesięcy przed tym, jak studio FromSoftware oficjalnie ogłosiło istnienie swojego nowego projektu.