Następna gra za darmo na Steam. Kolejna próba rozdania prezentu

Produkcja studia DoubleMoose Games zadebiutowała w maju 2021 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród graczy. Na Steam może pochwalić się aż 88% pozytywnych ocen. Przypomnijmy, że o godzinie 18:00 Just Die Already będzie można za darmo odebrać z promocyjnej strony. Oferta będzie trwać tylko przez kilka godzin, czyli do wyczerpania puli kluczy. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Just Die Already to przygotowana przez twórców Goat Simulator gra z otwartym światem, w której starsi ludzie sieją spustoszenie.

Wcielasz się w emeryta żyjącego w niedalekiej przyszłości, w której niewielu ludzi decyduje się na potomstwo. Przez niewdzięcznych milenialsów, którzy wolą gry zamiast ciężkiej pracy, nikt nie finansuje emerytur. W związku z tym – jak każdy emeryt – musisz zatroszczyć się o swoje przetrwanie.

Jak przeżyjesz w świecie, który chce Twojej śmierci?

Żeby było jeszcze gorzej – wykopano Cię z domu spokojnej starości, a jedyną możliwością ponownego otrzymania opieki emerytalnej jest wykonywanie niebezpiecznych wyzwań i przeczesywanie świata w poszukiwaniu biletów gwarantujących ten przywilej - czytamy w oficjalnym opisie gry.