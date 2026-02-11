Następna gra za darmo na Steam. Kolejna próba rozdania prezentu

Tydzień temu się nie udało, ale może tym razem akcja rozdawania kluczy na darmową grę na Steam się powiedzie. Przed tygodniem Lenovo planowało podarować swoim użytkownikom grę Just Die Already. Z powodów technicznych akcja została odwołana i przeniesiona na kolejny tydzień. Właśnie nadszedł ten dzień, w którym gracze będą mogli zdobyć ten tytuł całkowicie za darmo, o ile znów strona Legion Gaming Community nie napotka na żadne problemu.
Produkcja studia DoubleMoose Games zadebiutowała w maju 2021 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród graczy. Na Steam może pochwalić się aż 88% pozytywnych ocen. Przypomnijmy, że o godzinie 18:00 Just Die Already będzie można za darmo odebrać z promocyjnej strony. Oferta będzie trwać tylko przez kilka godzin, czyli do wyczerpania puli kluczy. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.
Just Die Already za darmo na Steam od Legion Gaming Community
Just Die Already to przygotowana przez twórców Goat Simulator gra z otwartym światem, w której starsi ludzie sieją spustoszenie.
Wcielasz się w emeryta żyjącego w niedalekiej przyszłości, w której niewielu ludzi decyduje się na potomstwo. Przez niewdzięcznych milenialsów, którzy wolą gry zamiast ciężkiej pracy, nikt nie finansuje emerytur. W związku z tym – jak każdy emeryt – musisz zatroszczyć się o swoje przetrwanie.
Jak przeżyjesz w świecie, który chce Twojej śmierci?
Żeby było jeszcze gorzej – wykopano Cię z domu spokojnej starości, a jedyną możliwością ponownego otrzymania opieki emerytalnej jest wykonywanie niebezpiecznych wyzwań i przeczesywanie świata w poszukiwaniu biletów gwarantujących ten przywilej - czytamy w oficjalnym opisie gry.
Aby odebrać Just Die Already za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.
Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.
