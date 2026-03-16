Pokemony w Red Dead Redemption 2? Szalony pomysł fanów zrealizowany

Mikołaj Berlik
2026/03/16 14:30
Możemy już pobrać projekt.

To brzmi jak jeden z najbardziej szalonych crossoverów w historii modingu. Modder o pseudonimie „Blurbs” udostępnił właśnie całkowitą konwersję Red Dead Redemption 2, która zmienia epopeję o kowbojach w grę typu Pokemon RPG. Biorąc pod uwagę podejście Nintendo do projektów fanowskich, warto się nim zainteresować, póki jeszcze jest dostępny.

Red Dead Redemption 2 – Pokemony w najmniej oczekiwanej grze

Modyfikacja nie tylko zmienia modele, ale wprowadza do silnika RDR2 zupełnie nowe mechaniki kojarzone z serią Pokemon. Zamiast broni palnej, gracze używają noży do rzucania, które pełnią rolę Pokeballi. Szansa na schwytanie legendarnego bizona czy niedźwiedzia rośnie wraz ze spadkiem ich punktów życia. Możemy także wyzywać NPC na pojedynki. Wystarczy wycelować w postać i użyć skrótu klawiszowego, aby wystawić swoją drużynę.

Mod wprowadza siedmiu „Liderów”, w tym znane twarze z gangu Dutcha. Uncle, Jack, John, Dutch i Micah mają własne, predefiniowane składy zwierząt i czekają na wyzwanie w miejscach zgodnych z lore gry.

Z uwagi na skomplikowanie moda, proces uruchomienia jest dość niestandardowy i wymaga użycia OBS jako nakładki do interakcji z menu drużyny:

  • Po instalacji plików uruchamiamy RDR2 w trybie fabularnym.
  • Wychodzimy do systemu (Alt+Tab), włączamy OBS i aktywujemy odpowiednie źródło przeglądarki.
  • Po powrocie do gry wciskamy F2, aby zainicjować system Pokémonów.

Na koniec wspomnijmy, że Red Dead Redemption 2 jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S – niestety z modyfikacji skorzystają jedynie pecetowcy.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/this-mod-turns-red-dead-redemption-2-into-a-pokemon-rpg-free-download-available/

