Pokemony w Red Dead Redemption 2? Szalony pomysł fanów zrealizowany

To brzmi jak jeden z najbardziej szalonych crossoverów w historii modingu. Modder o pseudonimie „Blurbs” udostępnił właśnie całkowitą konwersję Red Dead Redemption 2, która zmienia epopeję o kowbojach w grę typu Pokemon RPG. Biorąc pod uwagę podejście Nintendo do projektów fanowskich, warto się nim zainteresować, póki jeszcze jest dostępny.

Red Dead Redemption 2 – Pokemony w najmniej oczekiwanej grze

Modyfikacja nie tylko zmienia modele, ale wprowadza do silnika RDR2 zupełnie nowe mechaniki kojarzone z serią Pokemon. Zamiast broni palnej, gracze używają noży do rzucania, które pełnią rolę Pokeballi. Szansa na schwytanie legendarnego bizona czy niedźwiedzia rośnie wraz ze spadkiem ich punktów życia. Możemy także wyzywać NPC na pojedynki. Wystarczy wycelować w postać i użyć skrótu klawiszowego, aby wystawić swoją drużynę.