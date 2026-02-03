Red Dead Redemption 2 kolejną grą o... Pokémonach?!

Red Dead Redemption 2 to poważna produkcja o problemach egzystencjalnych, poczuciu przemijania i szukaniu swojego miejsca w zmieniającym się świecie. A co, jeżeli nie?

Okazuje się, że rozgrywka w Red Dead Redemption 2 może polegać na czymś zupełnie innym. Na ten przykład na łapaniu Pokémonów. Foto: Blurbs Złap je wszystkie w Red Dead Redemption 2 I nie, nie zwariowaliśmy. Wystarczy spojrzeć na pracę youtubera i modera o nicku Blurbs. Ten lubuje się w dodawaniu absurdalnych funkcjonalności do różnych gier i nie inaczej jest tym razem. Blurbs postanowił bowiem wzbogacić hit od Rockstar Games o segment polegający na łapaniu stworków, a następnie na wysyłaniu ich do walki. Oczywiście w tym wypadku “stworki” to nie prawdziwe Pokémony, a obecna w RDR2 zwierzyna.

Dzięki kilku modyfikacjom i trikom twórca sprawił, że Arthur Morgan może łapać stwory za pomocą RDR-owej wariacji na temat poké ball, a następnie np. nadawać im imiona. To wszystko w okienkach jako żywo przypominających te, które znają fani starszych odsłon Pokémonów z czasów np. GameBoya. Cały proces “łapania” ma nawet swoją animację, w trakcie której w niepewności patrzymy na kołyszący się poké ball. Ba, to nie wszystko. Okazuje się, że możemy też podejść do losowej postaci i zwyczajnie wyzwać ją na pojedynek. Wtedy też kamera zmienia swoją pozycję, ponownie w ramach inspiracji z oryginalnych Pokémonów. Są paski życia naszego i wrogiego stwora, jest okienko z poleceniami. Generalnie jest wszystko, czego potrzebuje ten, kto chce złapać je wszystkie.

Najwyraźniej Blurbs miał taką frajdę z tej modyfikacji, że postanowił potraktować ją nieco inaczej niż inne swoje prace: Zwykle nie wydaję zrobionych przez siebie modów, bo to po prostu chaotyczny bałagan i wymagają one wielu równolegle działających programów. Ten niczym się w tej kwestii nie różni. Mimo to zamierzam spróbować wydać akurat tego moda. Potrzebuję jednak nieco czasu, by posprzątać kod, bo ten działa w połączeniu z oprogramowaniem do streamowania. Technicznie możesz grać bez streamowania, musisz mieć tylko zainstalowanego OBS-a. Warto powtórzyć, że twórca ma na swoim koncie wiele szalonych prac. W przeszłości przekształcił on już Red Dead Redemption 2 w Mortal Kombat. Ponadto stworzył “realistyczny” mod do Grand Theft Auto 5, w którym piesi mogą wskakiwać nam przed maskę samochodu, by następnie… podać nas do sądu, jeżeli w nich trafimy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

