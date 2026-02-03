Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Dead Redemption 2 kolejną grą o... Pokémonach?!

Maciej Petryszyn
2026/02/03 21:00
0
0

Red Dead Redemption 2 to poważna produkcja o problemach egzystencjalnych, poczuciu przemijania i szukaniu swojego miejsca w zmieniającym się świecie. A co, jeżeli nie?

Okazuje się, że rozgrywka w Red Dead Redemption 2 może polegać na czymś zupełnie innym. Na ten przykład na łapaniu Pokémonów.

Pokémon w Red Dead Redemption 2
Pokémon w Red Dead Redemption 2
Foto: Blurbs

Złap je wszystkie w Red Dead Redemption 2

I nie, nie zwariowaliśmy. Wystarczy spojrzeć na pracę youtubera i modera o nicku Blurbs. Ten lubuje się w dodawaniu absurdalnych funkcjonalności do różnych gier i nie inaczej jest tym razem. Blurbs postanowił bowiem wzbogacić hit od Rockstar Games o segment polegający na łapaniu stworków, a następnie na wysyłaniu ich do walki. Oczywiście w tym wypadku “stworki” to nie prawdziwe Pokémony, a obecna w RDR2 zwierzyna.

Dzięki kilku modyfikacjom i trikom twórca sprawił, że Arthur Morgan może łapać stwory za pomocą RDR-owej wariacji na temat poké ball, a następnie np. nadawać im imiona. To wszystko w okienkach jako żywo przypominających te, które znają fani starszych odsłon Pokémonów z czasów np. GameBoya. Cały proces “łapania” ma nawet swoją animację, w trakcie której w niepewności patrzymy na kołyszący się poké ball.

Ba, to nie wszystko. Okazuje się, że możemy też podejść do losowej postaci i zwyczajnie wyzwać ją na pojedynek. Wtedy też kamera zmienia swoją pozycję, ponownie w ramach inspiracji z oryginalnych Pokémonów. Są paski życia naszego i wrogiego stwora, jest okienko z poleceniami. Generalnie jest wszystko, czego potrzebuje ten, kto chce złapać je wszystkie.

GramTV przedstawia:

Najwyraźniej Blurbs miał taką frajdę z tej modyfikacji, że postanowił potraktować ją nieco inaczej niż inne swoje prace:

Zwykle nie wydaję zrobionych przez siebie modów, bo to po prostu chaotyczny bałagan i wymagają one wielu równolegle działających programów. Ten niczym się w tej kwestii nie różni. Mimo to zamierzam spróbować wydać akurat tego moda. Potrzebuję jednak nieco czasu, by posprzątać kod, bo ten działa w połączeniu z oprogramowaniem do streamowania. Technicznie możesz grać bez streamowania, musisz mieć tylko zainstalowanego OBS-a.

Warto powtórzyć, że twórca ma na swoim koncie wiele szalonych prac. W przeszłości przekształcił on już Red Dead Redemption 2 w Mortal Kombat. Ponadto stworzył “realistyczny” mod do Grand Theft Auto 5, w którym piesi mogą wskakiwać nam przed maskę samochodu, by następnie… podać nas do sądu, jeżeli w nich trafimy.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-modder-has-turned-red-dead-redemption-2-into-a-legally-distinct-pokemon-style-game/

Tagi:

News
mody
mod
Pokemon
modyfikacje
modding
Red Dead Redemption 2
modderzy
moderzy
Pokémon
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112