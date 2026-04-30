Promocja Slitherine Software w GOG.com. Strategie sci-fi nawet 95% taniej!

W sklepie GOG.com ruszyła nowa promocja skierowana do fanów strategii science fiction. Dzięki kodowi rabatowemu dla subskrybentów newslettera przeceniono gry wydawcy Slitherine Software, a rabaty sięgają nawet -95%.
Najlepsze oferty z promocji w GOG.com
W zestawieniu poniżej umieściliśmy najciekawsze przeceny na gry PC objęte promocją:
- Shadow Empire – 50,05 zł (-65%)
- Shadow Empire: Oceania – 29,89 zł (-35%)
- Distant Worlds 2: Return of the Shakturi – 78,19 zł (-15%)
- Distant Worlds 2: Factions – Ikkuro and Dhayut – 29,89 zł (-35%)
- Distant Worlds 2: Factions – Quameno and Gizureans – 29,89 zł (-35%)
- Distant Worlds: Universe – 5,39 zł (-95%)
- Distant Worlds 2 – 53,99 zł (-70%)
