Twórcy Grounded 2 słuchają się graczy. Kwietniowa łatka już dostępna

Zbliżamy się do premiery pełnej wersji.

Studio Obsidian Entertainment udostępniło kolejną aktualizację do Grounded 2. Patch wprowadza zmiany w działaniu pajęczyn, a także skupia się na naprawie błędów i poprawie stabilności rozgrywki. Fani wciąż czekają na wydanie wersji 1.0 – z każdym updatem jest ona coraz bliżej. Grounded 2 – opis nowości Jedną z najważniejszych zmian w Grounded 2 jest nowe zachowanie pajęczyn. Od teraz będą one całkowicie znikać po 24 godzinach, co ma pomóc graczom, którzy nie skorzystali z wcześniejszych poprawek wprowadzonych w poprzednim patchu. To rozwiązanie powinno ograniczyć problemy z nadmiarem przeszkód w świecie gry.

Aktualizacja skupia się także na błędach związanych z systemem Buggies. Naprawiono problem, przez który pojazdy miały trudności przy zbieraniu zasobów, a także błąd powodujący ich trwałe zniknięcie po śmierci postaci. Twórcy usunęli również crash występujący podczas ładowania świata oraz sytuacje, w których gracze mogli tracić postęp po ponownym wczytaniu zapisu.

Patch eliminuje też inne usterki, w tym brak przypisanego Buggy po ponownym zalogowaniu, problemy z kamerą czy błędy w zadaniach i sterowaniu. Dodatkowo wprowadzono ogólne optymalizacje wydajności, które mają poprawić płynność działania gry na różnych platformach. Łatka do Grounded 2 pojawia się kilka tygodni po dużym rozszerzeniu „Beat the Heat”, które wprowadziło m.in. bossa King Dozer oraz rozbudowany system rozwoju Buggies. Społeczność pozytywnie ocenia działania deweloperów, choć wciąż zwraca uwagę na problemy takie jak ograniczenia ekwipunku czy sporadyczne błędy z pustymi skrzyniami. Grounded 2 pozostaje dostępne we wczesnym dostępie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a twórcy zapowiadają dalsze aktualizacje przed pełną premierą. Dzisiaj informowaliśmy również o updacie do Death Stranding 2.