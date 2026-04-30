Problemy po patchu 1.5 rozwiązane? Death Stranding 2 otrzymuje aktualizację 1.6

Studio Kojima Productions wraz z Nixxes Software udostępniło aktualizację 1.6 do Death Stranding 2. Patch koncentruje się głównie na poprawkach błędów zgłaszanych po poprzedniej wersji 1.5 oraz optymalizacji wydajności na PC. Nowa aktualizacja ma przede wszystkim ustabilizować działanie gry i wyeliminować najbardziej uciążliwe problemy techniczne.

Death Stranding 2 – co zmienia aktualizacja 1.6?

Najważniejszą zmianą w Death Stranding 2 jest usunięcie problemu z tymczasowymi zawieszeniami, które pojawiały się u części graczy po ostatnim patchu. Błąd ten był jednym z częściej zgłaszanych po aktualizacji 1.5 i wpływał negatywnie na komfort rozgrywki. Twórcy potwierdzili, że problem został zidentyfikowany i skutecznie rozwiązany w nowej wersji.