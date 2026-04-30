Problemy po patchu 1.5 rozwiązane? Death Stranding 2 otrzymuje aktualizację 1.6

Kolejna poprawka usuwa błędy i poprawia wydajność na PC.
Studio Kojima Productions wraz z Nixxes Software udostępniło aktualizację 1.6 do Death Stranding 2. Patch koncentruje się głównie na poprawkach błędów zgłaszanych po poprzedniej wersji 1.5 oraz optymalizacji wydajności na PC. Nowa aktualizacja ma przede wszystkim ustabilizować działanie gry i wyeliminować najbardziej uciążliwe problemy techniczne.
Death Stranding 2 – co zmienia aktualizacja 1.6?
Najważniejszą zmianą w Death Stranding 2 jest usunięcie problemu z tymczasowymi zawieszeniami, które pojawiały się u części graczy po ostatnim patchu. Błąd ten był jednym z częściej zgłaszanych po aktualizacji 1.5 i wpływał negatywnie na komfort rozgrywki. Twórcy potwierdzili, że problem został zidentyfikowany i skutecznie rozwiązany w nowej wersji.
Wśród zmian znalazły się także optymalizacje wydajności. Zmniejszono zużycie procesora podczas walki z bossem Lord of the Tar Lake, co powinno przełożyć się na bardziej stabilną płynność animacji w tym wymagającym fragmencie gry. Dodatkowo poprawiono kilka mniej oczywistych błędów, takich jak migotanie rzęs postaci Higgs i Heartman przy ustawieniach upscalingu w trybie Performance.
Aktualizacja eliminuje również crash, który mógł wystąpić podczas kliknięcia pustej zakładki w menu filtrów mapy. Naprawiono także wyświetlanie nazw użytkowników w Epic Games Store – wcześniej konta zawierające spacje nie były poprawnie prezentowane. Twórcy wspominają też o szeregu mniejszych poprawek związanych z interfejsem oraz obsługą Steam Input.
GramTV przedstawia:
Informacje o aktualizacji 1.6 do Death Stranding 2
Naprawiono błąd, który mógł powodować chwilowe zawieszanie się gry u niektórych graczy.
Zmniejszono obciążenie procesora podczas walki z bossem Lord of the Tar Lake.
Naprawiono błąd, który powodował drganie rzęs postaci Higgs i Heartman, gdy opcja skalowania jakości była ustawiona na „Wydajność”.
Naprawiono awarię, która mogła wystąpić po kliknięciu pustego nagłówka zakładki w menu filtrowania ikon na mapie.
Nazwy użytkowników w Epic Games Store zawierające spacje są teraz wyświetlane poprawnie.
Różne poprawki błędów i ulepszenia związane z interfejsem użytkownika oraz Steam Input.
Patch 1.6 jest już dostępny do pobrania. Przypomnijmy, że Death Stranding 2 zostało wydane na PlayStation 5, później otrzymaliśmy też wydanie na PC.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!