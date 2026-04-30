Ostatnie 3 gry w Amazon Prime Gaming (Luna) na kwiecień. Usługa postawiła na szalone propozycje

Tym razem gracze mogą odebrać trzy gry w ramach abonamentu Amazon Prime.
Końcówka miesiąca przynosi kolejną i zarazem ostatnią ofertę Amazon Prime Gaming (Luna) w kwietniu. Subskrybenci mogą odebrać trzy kolejne produkcje, wśród których brakuje wielkich hitów, ale postawiono na mniejsze, intrygujące tytuły.
Amazon od początku miesiąca systematycznie rozbudowywał bibliotekę prezentów, dostarczając użytkownikom zróżnicowane gry z różnych gatunków. Wśród wcześniej udostępnionych produkcji znalazły się między innymi XCOM: Enemy Unknown Complete Pack, Total War PHARAOH DYNASTIES, Monster Harvest oraz Detective Agency: Gray Tie Collector’s Edition. Dzięki temu oferta trafiła zarówno do fanów strategii, jak i miłośników przygodówek czy bardziej nietypowych doświadczeń.
Dziś do zestawu dołączają trzy kolejne tytuły. Pierwszym z nich jest KinnikuNeko SUPER MUSCLE CAT, czyli dynamiczna platformówka 2D utrzymana w absurdalnym klimacie inspirowanym anime z lat dziewięćdziesiątych. Gracze wcielają się tutaj w bohatera o ciele kulturysty i głowie kota, który staje do walki z kosmiczną inwazją.
Drugą propozycją jest Fantasy General, klasyczna strategia turowa wydana w 1996 roku przez studio Strategic Simulations. Produkcja przenosi nas do świata łączącego elementy fantasy i steampunku. W trakcie rozgrywki przejmujemy kontrolę nad herosem walczącym z siłami Shadowlorda, rozwijamy zaplecze ekonomiczne oraz rekrutujemy armię, by stawić czoła kolejnym bitwom.
Stawkę zamyka Pinball Spire. To nietypowa produkcja łącząca elementy pinballa i metroidvanii. Wcielamy się tu w kulkę eksplorującą tajemniczą iglicę, odbijającą się od kolejnych powierzchni, walczącą z przeciwnikami i stopniowo odkrywającą kolejne sekrety konstrukcji przypominającej ogromny flipper.
Amazon Prime Gaming (Luna) – oferta na kwiecień 2026
