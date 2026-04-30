Ostatnie 3 gry w Amazon Prime Gaming (Luna) na kwiecień. Usługa postawiła na szalone propozycje

Radosław Krajewski
2026/04/30 15:00
Tym razem gracze mogą odebrać trzy gry w ramach abonamentu Amazon Prime.

Końcówka miesiąca przynosi kolejną i zarazem ostatnią ofertę Amazon Prime Gaming (Luna) w kwietniu. Subskrybenci mogą odebrać trzy kolejne produkcje, wśród których brakuje wielkich hitów, ale postawiono na mniejsze, intrygujące tytuły.

Amazon Luna
Amazon od początku miesiąca systematycznie rozbudowywał bibliotekę prezentów, dostarczając użytkownikom zróżnicowane gry z różnych gatunków. Wśród wcześniej udostępnionych produkcji znalazły się między innymi XCOM: Enemy Unknown Complete Pack, Total War PHARAOH DYNASTIES, Monster Harvest oraz Detective Agency: Gray Tie Collector’s Edition. Dzięki temu oferta trafiła zarówno do fanów strategii, jak i miłośników przygodówek czy bardziej nietypowych doświadczeń.

Dziś do zestawu dołączają trzy kolejne tytuły. Pierwszym z nich jest KinnikuNeko SUPER MUSCLE CAT, czyli dynamiczna platformówka 2D utrzymana w absurdalnym klimacie inspirowanym anime z lat dziewięćdziesiątych. Gracze wcielają się tutaj w bohatera o ciele kulturysty i głowie kota, który staje do walki z kosmiczną inwazją.

Drugą propozycją jest Fantasy General, klasyczna strategia turowa wydana w 1996 roku przez studio Strategic Simulations. Produkcja przenosi nas do świata łączącego elementy fantasy i steampunku. W trakcie rozgrywki przejmujemy kontrolę nad herosem walczącym z siłami Shadowlorda, rozwijamy zaplecze ekonomiczne oraz rekrutujemy armię, by stawić czoła kolejnym bitwom.

Stawkę zamyka Pinball Spire. To nietypowa produkcja łącząca elementy pinballa i metroidvanii. Wcielamy się tu w kulkę eksplorującą tajemniczą iglicę, odbijającą się od kolejnych powierzchni, walczącą z przeciwnikami i stopniowo odkrywającą kolejne sekrety konstrukcji przypominającej ogromny flipper.

Amazon Prime Gaming (Luna) – oferta na kwiecień 2026

  • Już dostępne - Total War: Pharaoh Dynasties
  • Już dostępne - XCOM: Enemy Unknown Complete Pack
  • Już dostępne - A Rat’s Quest: The Way Back Home
  • Już dostępne - King of Retail
  • Już dostępne - Detective Agency: Grey Tie
  • Już dostępne - Monster Harvest
  • Już dostępne - Snake Core
  • Już dostępne - Neo Cab
  • Już dostępne - The Pale Beyond
  • Od dzisiaj - Fantasy General
  • Od dzisiaj - KinnikuNeko: Super Muscle Cat
  • Od dzisiaj - Pinball Spire

