To koniec tej mechaniki w Pokemon TCG Pocket. Dex Missions i Emblem Tickets przechodzą do historii

Mikołaj Berlik
2026/04/17 09:00
Dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądała ta część gry w przyszłości.

Twórcy Pokemon TCG Pocket, studio DeNA, zapowiedzieli istotne zmiany w systemie kolekcjonowania kart i emblematów. Deweloperzy zdecydowali się na uproszczenie rozgrywki, co zaowocuje usunięciem misji typu Dex Missions oraz biletów Emblem Tickets. Zmiany mają wejść w życie prawdopodobnie pod koniec kwietnia, wraz z premierą nowego dodatku (przewidywaną na 28 kwietnia).

Pokemon TCG Pocket – artwork
Pokemon TCG Pocket – nowy system zdobywania Emblematów

Do tej pory gracze Pokemon TCG Pocket musieli wykonywać misje tematyczne, za które otrzymywali bilety, by następnie wymieniać je w sklepie na cyfrowe odznaki – Emblematy. Nowy system całkowicie automatyzuje ten proces. Emblematy będą przyznawane automatycznie po zebraniu określonej liczby kart z danego zestawu. Liczba kart potrzebna do zdobycia odznaki waha się od 50 do 150, w zależności od rozszerzenia. Specjalne okładki i tła, które dotychczas kupowano za bilety, zostaną odblokowane automatycznie po zdobyciu 40 kart z danego zestawu. System obejmie również starsze zestawy – gracze, którzy już spełniają kryteria, otrzymają nagrody natychmiast po wprowadzeniu aktualizacji.

Bardzo ważną informacją dla kolekcjonerów jest fakt, że stare bilety, czyli Emblem Tickets, zostaną wycofane i stracą ważność. Warto więc wydać je przed końcem kwietnia.

Zmiany prawdopodobnie nie wpłyną na tzw. Secret Emblems, które zazwyczaj zdobywa się za skompletowanie specyficznych kolekcji tematycznych, a nie poprzez Dex Missions. Deweloperzy Pokemon TCG Pocket zapowiedzieli również wprowadzenie „nowych animacji” podczas rejestrowania kart w Card Dex, choć nie sprecyzowano jeszcze, jak dokładnie będą one wyglądać.

Podsumowując, proces zdobywania kosmetycznych dodatków do profilu w Pokemon TCG Pocket stanie się bardziej płynny i mniej sformalizowany, pozwalając graczom skupić się na samym otwieraniu paczek.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-tcg-pocket-dex-missions-emblem-tickets-discontinued/

