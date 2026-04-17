To koniec tej mechaniki w Pokemon TCG Pocket. Dex Missions i Emblem Tickets przechodzą do historii

Twórcy Pokemon TCG Pocket, studio DeNA, zapowiedzieli istotne zmiany w systemie kolekcjonowania kart i emblematów. Deweloperzy zdecydowali się na uproszczenie rozgrywki, co zaowocuje usunięciem misji typu Dex Missions oraz biletów Emblem Tickets. Zmiany mają wejść w życie prawdopodobnie pod koniec kwietnia, wraz z premierą nowego dodatku (przewidywaną na 28 kwietnia).

GamesRadar

Pokemon TCG Pocket – nowy system zdobywania Emblematów

Do tej pory gracze Pokemon TCG Pocket musieli wykonywać misje tematyczne, za które otrzymywali bilety, by następnie wymieniać je w sklepie na cyfrowe odznaki – Emblematy. Nowy system całkowicie automatyzuje ten proces. Emblematy będą przyznawane automatycznie po zebraniu określonej liczby kart z danego zestawu. Liczba kart potrzebna do zdobycia odznaki waha się od 50 do 150, w zależności od rozszerzenia. Specjalne okładki i tła, które dotychczas kupowano za bilety, zostaną odblokowane automatycznie po zdobyciu 40 kart z danego zestawu. System obejmie również starsze zestawy – gracze, którzy już spełniają kryteria, otrzymają nagrody natychmiast po wprowadzeniu aktualizacji.

Wczytywanie ramki mediów.