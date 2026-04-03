Final Fantasy 14 rozszerza opcje dawania prezentów. Teraz gracze wyślą znajomym mounty, miniony i wiele więcej

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/03 10:30
Square Enix wprowadziło istotne zmiany w systemie prezentów w Final Fantasy XIV. Dzięki aktualizacji gracze mogą teraz wysyłać znajomym znacznie więcej przedmiotów z oficjalnego sklepu gry niż miało to miejsce dotychczas.

Do tej pory wielu użytkowników napotykało ograniczenia przy próbach obdarowania znajomych różnymi elementami kosmetycznymi czy dodatkami. Teraz producent zdecydował się zdjąć sporą część tych restrykcji, umożliwiając dzielenie się większą liczbą cyfrowych przedmiotów. Zmiany dotyczą sklepu online gry (często błędnie nazywanego przez społeczność Mog Shop). Po aktualizacji gracze mogą wysyłać prezenty innym użytkownikom na całym świecie w znacznie szerszym zakresie niż wcześniej, a wśród kategorii, które zostały dodane lub rozszerzone, znajdują się:

  • mounty dla pojedynczej postaci
  • miniony dla pojedynczej postaci
  • emotki
  • utwory do orchestrionu
  • malowanie twarzy
  • pancerze dla chocobo
  • akcesoria modowe

Warto zaznaczyć, że zmiany obejmują wyłącznie przedmioty przypisane do jednej postaci. Oznacza to, że droższe, kontowe dodatki jak na przykład czteroosobowe mounty, nadal nie będą dostępne jako prezenty. Dla wielu graczy to długo wyczekiwana zmiana. Dotychczas nawet przy posiadaniu odpowiedniej waluty Crysta, nie zawsze można było kupić prezent dla znajomego z powodu różnych ograniczeń systemowych. Szczególnie istotne jest rozszerzenie opcji wysyłania emotek, które odgrywają dużą rolę w społeczności skupionej wokół aspektów role-play w Final Fantasy XIV. Nowa funkcjonalność ma ułatwić budowanie relacji między graczami i wspieranie znajomych poprzez drobne, cyfrowe upominki.

Czy zdarza wam się wysyłać w grach cyfrowe prezenty znajomym?

Źródło:https://www.thegamer.com/ff14-final-fantasy-gift-sharing-friend-changes/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

