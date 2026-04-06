Nowa kategoria „Makeup” rewolucjonizuje personalizację awatarów w Roblox

Kategoria Makeup w Roblox jest teraz widoczna zarówno w Avatar Marketplace, jak i w zakładce Customize. System ten opiera się na technologii warstwowej, co oznacza, że poszczególne elementy można na siebie nakładać i dowolnie mieszać.

Roblox wprowadził właśnie jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji ostatnich lat – dedykowaną kategorię Makeup. Nowość, która zadebiutowała na początku kwietnia, znacząco rozszerza możliwości dostosowywania wyglądu postaci.

Dostępne podkategorie obejmują oczy (cienie, eyelinery i tusze), usta (pomadki, błyszczyki i konturówki), twarz (róż, bronzer, rozświetlacz), brwi i rzęsy (modele 3D, które dynamicznie dopasowują się do mimiki twarzy). Nie zabrakło też zestawów – są to gotowe style łączące wszystkie powyższe elementy. Co istotne, mimo nazwy „Makijaż”, kategoria ta zawiera również farby do twarzy, blizny bojowe, kamuflaż oraz tatuaże.

Premiera nowej funkcji odbyła się przy wsparciu znanych marek kosmetycznych. Głównym partnerem została firma e.l.f. Cosmetics, która przygotowała wirtualne odpowiedniki swoich realnych produktów. Gracze mogą je przetestować w specjalnych doświadczeniach, takich jak e.l.f. Up oraz Glow Up.

Niezależni projektanci mogą teraz sprzedawać własne wzory makijażu na Marketplace. Wprowadzono też system czasowych zniżek na wybrane kosmetyki, co ma zachęcać do eksperymentowania ze stylem przed ważnymi wydarzeniami w grze, takimi jak wirtualne koncerty.

Decyzja o dodaniu makijażu zapadła po przeprowadzeniu badań, z których wynikało, że aż 77% użytkowników stosujących makijaż czuje się „bardziej sobą”, gdy ich awatar odzwierciedla ich styl z rzeczywistości.