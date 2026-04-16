Nowy projekt twórców gier Pokemon nabiera rumieńców. Oto szczegóły zamówień przedpremierowych i edycji Beast of Reincarnation

Tak wyglądają pre-ordery nadchodzącego RPG-a akcji.
Studio Game Freak, znane przede wszystkim z serii Pokemon, przygotowuje się do premiery swojego nowego, ambitnego projektu – Beast of Reincarnation. Według sprawdzonych przecieków od znanego informatora billbil-kun, zamówienia przedpremierowe na ten tytuł typu souls-like RPG ruszają właśnie dzisiaj, 16 kwietnia.
Beast of Reincarnation – ceny i bonusy preorderowe
Gra została wyceniona na 59,99 USD za edycję standardową oraz 69,99 USD za wersję Deluxe – jest to odpowiednio około 216 zł i 252 zł. Gracze, którzy zdecydują się na zakup przedpremierowy, otrzymają:
Unikalną skórkę Brown Shiba dla wiernego towarzysza Koo.
30 000 Amber (waluta wewnątrz gry).
Dla osób szukających bogatszych wydań przygotowano wersję Deluxe, która oferuje:
Skórki Black & Brown Shiba dla psa Koo.
Przedmiot kosmetyczny Oni’s Hat dla głównej bohaterki, Emmy.
Unikalny miecz Emmy o nazwie Big Dipper.
100 000 Amber.
Zestaw sadzonek warzyw do wykorzystania w grze.
Warto zaznaczyć różnice w dostępności pudełkowej:
PlayStation 5 – otrzyma fizyczne wydania zarówno edycji standardowej, jak i Deluxe.
Xbox Series X/S – w pudełku dostępna będzie wyłącznie edycja standardowa.
Akcja Beast of Reincarnation osadzona jest w postapokaliptycznej Japonii dotkniętej tajemniczą plagą. Gracze wcielają się w Emmę – wyrzutka społeczeństwa – oraz jej towarzysza, skażonego psa o imieniu Koo. Twórcy opisują tytuł jako „RPG akcji dla jednej osoby i jednego psa”. Rozgrywka będzie skupiać się na walce z potężnymi bossami, których moce Emma może przejmować, oraz na odkrywaniu niebezpiecznych prawd o świecie pogrążonym w chaosie.
Premiera Beast of Reincarnation planowana na sierpień bieżącego roku. Game Freak tworzy tytuł z myślą o PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
