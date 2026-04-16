Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy projekt twórców gier Pokemon nabiera rumieńców. Oto szczegóły zamówień przedpremierowych i edycji Beast of Reincarnation

Mikołaj Berlik
2026/04/16 14:50
0
0

Tak wyglądają pre-ordery nadchodzącego RPG-a akcji.

Studio Game Freak, znane przede wszystkim z serii Pokemon, przygotowuje się do premiery swojego nowego, ambitnego projektu – Beast of Reincarnation. Według sprawdzonych przecieków od znanego informatora billbil-kun, zamówienia przedpremierowe na ten tytuł typu souls-like RPG ruszają właśnie dzisiaj, 16 kwietnia.

Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation – ceny i bonusy preorderowe

Gra została wyceniona na 59,99 USD za edycję standardową oraz 69,99 USD za wersję Deluxe – jest to odpowiednio około 216 zł i 252 zł. Gracze, którzy zdecydują się na zakup przedpremierowy, otrzymają:

  • Unikalną skórkę Brown Shiba dla wiernego towarzysza Koo.
  • 30 000 Amber (waluta wewnątrz gry).

Dla osób szukających bogatszych wydań przygotowano wersję Deluxe, która oferuje:

  • Skórki Black & Brown Shiba dla psa Koo.
  • Przedmiot kosmetyczny Oni’s Hat dla głównej bohaterki, Emmy.
  • Unikalny miecz Emmy o nazwie Big Dipper.
  • 100 000 Amber.
  • Zestaw sadzonek warzyw do wykorzystania w grze.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć różnice w dostępności pudełkowej:

  • PlayStation 5 – otrzyma fizyczne wydania zarówno edycji standardowej, jak i Deluxe.
  • Xbox Series X/S – w pudełku dostępna będzie wyłącznie edycja standardowa.

Akcja Beast of Reincarnation osadzona jest w postapokaliptycznej Japonii dotkniętej tajemniczą plagą. Gracze wcielają się w Emmę – wyrzutka społeczeństwa – oraz jej towarzysza, skażonego psa o imieniu Koo. Twórcy opisują tytuł jako „RPG akcji dla jednej osoby i jednego psa”. Rozgrywka będzie skupiać się na walce z potężnymi bossami, których moce Emma może przejmować, oraz na odkrywaniu niebezpiecznych prawd o świecie pogrążonym w chaosie.

Wczytywanie ramki mediów.

Premiera Beast of Reincarnation planowana na sierpień bieżącego roku. Game Freak tworzy tytuł z myślą o PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/beast-of-reincarnation-pre-order-details-and-game-editions-revealed/

Tagi:

News
PC
RPG
pre-order
PlayStation 5
Game Freak
Xbox Series X
Xbox Series S
Beast of Reincarnation
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112