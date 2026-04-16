Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie wiadomo, gdzie spotkać tego Pokemona. Gracze myślą, że rozwikłali zagadkę

Mikołaj Berlik
2026/04/16 14:20
Silicobra debiutuje w Pokemon GO, jednak jest niesamowicie ciężka do znalezienia.

Wraz z trwającym wydarzeniem Sustainability Week, do Pokemon GO trafił Silicobra. Choć Niantic nie podało precyzyjnych wskazówek dotyczących jego lokalizacji, społeczność graczy – w tym analitycy z The Silph Road – prawdopodobnie rozpracowała schemat pojawiania się tego stworka.

Pokemon GO – gdzie szukać Silicobry?

Zamiast tradycyjnych biomów, Niantic mogło oprzeć spawn Silicobry na mapie ekosystemów USGS z 2020 roku. Oznacza to, że Pokemon ten pojawia się najczęściej w specyficznych warunkach:

  • Obszary „Desert-like”, czyli tereny pustynne i półpustynne.
  • Mała roślinność – miejsca sklasyfikowane jako „Sparsely or Non-vegetated” (rzadko porośnięte lub pozbawione roślinności).
  • Piaszczyste tereny. Gracze donoszą o dużej skuteczności poszukiwań w miejscach z naturalnym piaskiem.

Co istotne, nie musimy oczywiście mieszkać na prawdziwej pustyni, aby go znaleźć. Wystarczy obszar, który gra klasyfikuje jako „suchy” lub pozbawiony gęstej roślinności według map satelitarnych.

GramTV przedstawia:

Aby ewoluować Silicobrę w Sandacondę, potrzebujemy 50 cukierków. Warto więc podczas poszukiwań korzystać z Pinap Berries, aby podwoić liczbę otrzymywanych cukierków, a także Incense zwiększający szansę na spawn w odpowiednim biomie.

Warto przypomnieć, że ten rok jest wyjątkowy dla fanów tytułu – Pokemon GO obchodzi swoje 10. urodziny. Twórcy zapowiadają ambitne plany świętowania tej dekady sukcesów, a skomplikowane zagadki dotyczące spawnów nowych Pokemonów pokazują, że społeczność graczy jest wciąż niezwykle zaangażowana.

Możliwe, że osoby nie mające szczęścia z Silicobrą w obecnym evencie będą miały szansę złapać ją w przyszłości. Niantic często udostępnia rzadsze Pokemony w ramach późniejszych zadań typu Timed Research.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-go-silicobra-biome-where-to-find/

Tagi:

News
iOS
Android
Pokemon GO
Pokemon
Niantic
pokemony
mobile
mobilne
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112