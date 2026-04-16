Nie wiadomo, gdzie spotkać tego Pokemona. Gracze myślą, że rozwikłali zagadkę

Silicobra debiutuje w Pokemon GO, jednak jest niesamowicie ciężka do znalezienia.

Wraz z trwającym wydarzeniem Sustainability Week, do Pokemon GO trafił Silicobra. Choć Niantic nie podało precyzyjnych wskazówek dotyczących jego lokalizacji, społeczność graczy – w tym analitycy z The Silph Road – prawdopodobnie rozpracowała schemat pojawiania się tego stworka. Pokemon GO – gdzie szukać Silicobry? Zamiast tradycyjnych biomów, Niantic mogło oprzeć spawn Silicobry na mapie ekosystemów USGS z 2020 roku. Oznacza to, że Pokemon ten pojawia się najczęściej w specyficznych warunkach: Obszary „Desert-like”, czyli tereny pustynne i półpustynne.

Mała roślinność – miejsca sklasyfikowane jako „Sparsely or Non-vegetated” (rzadko porośnięte lub pozbawione roślinności).

Piaszczyste tereny. Gracze donoszą o dużej skuteczności poszukiwań w miejscach z naturalnym piaskiem.

Co istotne, nie musimy oczywiście mieszkać na prawdziwej pustyni, aby go znaleźć. Wystarczy obszar, który gra klasyfikuje jako „suchy” lub pozbawiony gęstej roślinności według map satelitarnych.

Aby ewoluować Silicobrę w Sandacondę, potrzebujemy 50 cukierków. Warto więc podczas poszukiwań korzystać z Pinap Berries, aby podwoić liczbę otrzymywanych cukierków, a także Incense zwiększający szansę na spawn w odpowiednim biomie. Warto przypomnieć, że ten rok jest wyjątkowy dla fanów tytułu – Pokemon GO obchodzi swoje 10. urodziny. Twórcy zapowiadają ambitne plany świętowania tej dekady sukcesów, a skomplikowane zagadki dotyczące spawnów nowych Pokemonów pokazują, że społeczność graczy jest wciąż niezwykle zaangażowana. Możliwe, że osoby nie mające szczęścia z Silicobrą w obecnym evencie będą miały szansę złapać ją w przyszłości. Niantic często udostępnia rzadsze Pokemony w ramach późniejszych zadań typu Timed Research.