Bezceremonialny klon Pokemonów wyleciał ze Steama. Nowa literka w nazwie nie pomogła

Naruszanie praw autorskich Nintendo to zwykle nie jest zbyt dobry pomysł. Nawet w sytuacji, gdy żadnych praw naruszyć nie chcemy.

Tymczasem omawiany przypadek… Cóż, trudno ocenić go inaczej niż jako zupełnie celową próbę podpięcia się pod nieswoją markę. Gra bez skrupułów kopiująca Pokemony znika ze Steama O grze Pickmon po raz pierwszy usłyszeliśmy w marcu. Już sama nazwa dawała do zrozumienia, że tytuł może mieć związek z Pokemonami. Jakby jednak tego było mało, również na grafikach promocyjnych nie brakowało wręcz łopatologicznych prób naruszenia intelektualnej własności Nintendo. Smok, na którym leci jedna z postaci, to przecież typowy Charizard z temu. Niżej biegnie stworek jako żywo przypominający Pikachu po roku życia w Polsce. A znacie Meganium z 2. generacji Pokemonów? Wariacja na jego temat również znalazła swoje miejsce na stworzonych przez PocketGame materiałach.

Kontrowersje były ogromne, a dotknięte miało być nimi też Palworld, czyli według wielu… inny klon Pokemonów. Tak czy inaczej, sprawa była na tyle śliska, że na początku tego tygodnia twórcy omawianej gry zdecydowali się na zmianę tytułu. Pickmon to była już przeszłość – od teraz mogliśmy mówić o Pickmos! Dodanie jednej literki brzmi absurdalnie, prawda? Ano prawda. Tak samo absurdalny jest fakt, że zaledwie kilka dni po tym potężnym rebrandingu produkcja całkowicie zniknęła ze Steama. Czy zatem to koniec tego projektu, na który nikt tak naprawdę nie czeka? Studio zapewnia, że bynajmniej. Poprawiamy grę, aby zapewnić doświadczenie wolne od kontrowersji. Tytuł zostanie wydany ponownie, gdy tylko nasz wydawca wyda ostateczną zgodę – możemy wyczytać w komunikacie PocketGame. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Można więc założyć, że deweloperzy chcą uniknąć prawnej i z góry przegranej batalii prawnej z Nintendo i Pocketpair. Biorąc jednak pod uwagę skalę “inspiracji”, wydaje się, że może to oznaczać konieczność zaprojektowania wszystkich modeli od zera.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

