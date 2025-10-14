Pokemon Legends: Z-A z drugim najwyższym wynikiem na Metacritic w erze Nintendo Switch

Ocena Pokemon Legends: Z-A pojawiła się w serwisie Metacritic i niewiele brakowało, aby najnowsze jRPG pokonało Pokemon Legends: Arceus.

Premiera Pokemon Legends: Arceus była dla serii powiewem świeżości. Tytuł zaproponował nową formułę w ramach gatunku RPG, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem po rozczarowujących remake’ach Diamond i Pearl, a także po problematycznych technicznie Scarlet i Violet. Wynik 83 na Metacriticu odzwierciedla uznanie, jakim gra cieszy się do dziś. Wiele wskazuje na to, że najnowsze Pokemon Legends: Z-A dorównuje poprzedniemu hitowi. Pokemon Legends: Z-A z wysoką oceną na Metacritic Teraz, po trzech latach od premiery Arceus, nadchodzi jego duchowy następca, czyli Pokemon Legends: Z-A, które również zbiera bardzo solidne recenzje. W chwili pisania tego newsa gra utrzymuje ocenę 81 punktów, co pozwala jej wyprzedzić Scarlet i Violet, a także remake’i Sinnoh. Wynik ten jest również nieco lepszy niż noty Let’s Go, Eevee! oraz Sword and Shield (obie po 80 punktów). Co ciekawe, był już moment gdy ocena wynosiła 82 punkty.

Nowa odsłona Pokemon Legends: Z-A bez wątpienia znajdzie się wśród najbardziej oczekiwanych premier 2025 roku. Pozostaje jedynie pytanie, jak wysoko uplasuje się w zestawieniu najlepszych gier Pokemon w historii?

GramTV przedstawia:

Pokemon Legends: Z-A to opracowana przez studio Game Freak rozbudowana gra RPG z Pokemonami 9. generacji. Zaplanowana na kilkadziesiąt godzin rozgrywki kampania fabularna przedstawiona w Pokemon Legends: Z-A toczy się w Lumiose City. Rozpoczynając swoją przygodę dowiadujemy się, że trwają prace nad przebudową miasta. Nadrzędnym celem jest przekształcenie go w miejsce, które będzie przyjazne zarówno ludziom, jak i tytułowym stworkom. Zanim jednak poznamy zalążek historii, wybierzemy najpierw jednego ze swoich Pokemonów, który będzie towarzyszył nam w podróży. Pokemon Legends: Z-A oferuje kluczową zmianę względem poprzedniczek. Tym razem zamiast systemu walki w turach poszczególne starcia toczą się w czasie rzeczywistym, kiedy to wydajemy polecenia członkom naszej drużyny. Akcja przenosi nas zarówno na ulice wspomnianej metropolii, ale nie tylko, ponieważ podczas rozgrywki odwiedzamy także Dzikie Strefy, czyli siedliska, w których można spotkać dzikie Pokemony. Warto dodać, że Pokemon Legends: Z-A umożliwia przeprowadzanie zarówno Ewolucji, jak i mega ewolucji dostępnych stworków. Dzieje się to wtedy, gdy kluczowy kamień trenera rezonuje z mega kamieniem trzymanym przez ich Pokemona, stworek zrobi wówczas coś więcej niż tylko zmieni kształt i rozmiar, odblokuje nowy poziom mocy niezwykle przydatny w kolejnych bitwach. Jeśli lubicie spoilery to polecamy także sprawdzić ogromny wyciek Pokemonów, aż do 2030 roku.