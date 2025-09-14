Pokemon Legends: Z-A wprowadza największą rewolucję w systemie walk od dekad. Nie wszystkim spodoba się to rozwiązanie

Pokemon Legends: Z-A zabierze nas z powrotem do Lumiose City w regionie Kalos i przywróci Mega Ewolucje, w tym zupełnie nowe formy, jak choćby Mega Hawlucha. Pod wieloma względami produkcja będzie nawiązywać do klasycznych gier z szóstej generacji (Pokemon X i Y), jednocześnie wprowadzając rozwiązania inspirowane nowszymi odsłonami. Znane z Legends: Arceus Szlachetne Pokemony zostaną zastąpione przez Zbuntowane Mega Ewolucje, które zaoferują własne, unikalne mechaniki walki.
Pokemon Legends: Z-A z największą zmianą w historii serii
Najgłośniejszą innowacją w Pokemon Legends: Z-A będzie gruntowna przebudowa systemu walki. Po raz pierwszy w historii głównej linii gier znikną punkty PP. Ruchy można wykonywać dowolną liczbę razy, a ich użycie ograniczają jedynie liczniki odnowienia. W nowej odsłonie gracze będą mogli kontrolować pozycję Pokemonów na polu bitwy, pozwalając im unikać ataków jak i również nacierać na przeciwnika w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie, statystyki Accuracy i Evasiveness zostaną wyłączone, ponieważ to gracz będzie odpowiedzialny za celowanie i uniki. To oznacza, że walka zyska dynamiczny charakter, przy zachowaniu podstaw turowej struktury.
