Ogromny wyciek Pokemonów. Znamy plany Game Freak do 2030 roku?

Mikołaj Berlik
2025/10/14 08:30
W sieci pojawiła się rzekoma mapa premier.

Do sieci trafił ogromny przeciek dotyczący przyszłości serii Pokémon. Z danych uzyskanych z rzekomego dataminingu wynika, że Game Freak ma w planach kilka dużych projektów, w tym nową generację, kolejną odsłonę serii Legends oraz remake obejmujący wiele regionów.

Pokémon
Pokémon

Pokémon – plan wydawniczy do 2030 roku?

Według informacji udostępnionych przez znane konto CentroLeaks, harmonogram premier wygląda imponująco. Dziesiąta generacja Pokémonów, zatytułowana Wind and Waves, ma ukazać się w 2026 roku, a jej dodatek w 2027. W tym samym okresie pojawić ma się także Pokémon Legends 3: Galar – produkcja osadzona tysiąc lat przed wydarzeniami głównej serii, w której gracze stworzą pierwszą Gigamax Pokéball. Inspiracją dla projektu ma być Xenoblade Chronicles X.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Z przecieku wynika również, że Game Freak pracuje nad ambitnym remakiem pozwalającym graczom przechodzić między regionami Hoenn, Sinnoh i Kitakami. Projekt nosi wewnętrzną nazwę Seed i ma stanowić prototyp przyszłej, wieloosobowej gry online. Z kolei jedenasta generacja Pokémonów miałaby zadebiutować dopiero w 2030 roku, co sugeruje, że studio planuje dłuższy cykl rozwojowy niż dotychczas.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie wyciekło również wiele innych informacji, takich jak pełny pokedex Pokemon Legends: Z-A oraz wszystkie mega ewolucje.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-games-and-dlc-roadmap-allegedly-revealed-in-new-datamine/

Mikołaj Berlik
