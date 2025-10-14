Ogromny wyciek Pokemonów. Znamy plany Game Freak do 2030 roku?

Do sieci trafił ogromny przeciek dotyczący przyszłości serii Pokémon. Z danych uzyskanych z rzekomego dataminingu wynika, że Game Freak ma w planach kilka dużych projektów, w tym nową generację, kolejną odsłonę serii Legends oraz remake obejmujący wiele regionów.

Pokémon – plan wydawniczy do 2030 roku?

Według informacji udostępnionych przez znane konto CentroLeaks, harmonogram premier wygląda imponująco. Dziesiąta generacja Pokémonów, zatytułowana Wind and Waves, ma ukazać się w 2026 roku, a jej dodatek w 2027. W tym samym okresie pojawić ma się także Pokémon Legends 3: Galar – produkcja osadzona tysiąc lat przed wydarzeniami głównej serii, w której gracze stworzą pierwszą Gigamax Pokéball. Inspiracją dla projektu ma być Xenoblade Chronicles X.

