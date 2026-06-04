Pokémon Champions z datą premiery na nowej platformie. Mobilna premiera zbiegnie się ze startem nowego sezonu

Nowa odsłona rywalizacji Pokemon wkrótce pojawi się na iOS i Androidzie, a gracze otrzymają specjalne nagrody na start.

Po kwietniowym debiucie na Nintendo Switch twórcy szykują się do udostępnienia Pokemon Champions kolejnym graczom. Mobilna wersja gry pozwoli uczestniczyć w rankingowych pojedynkach zarówno fanom serii, jak i osobom, które dotąd nie miały okazji sprawdzić nowej produkcji skoncentrowanej na rywalizacji PvP.

Pokemon Champions – mobilna premiera i bonusy dla graczy

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią Pokemon Champions pojawi się na urządzeniach z systemami iOS oraz Android już 17 czerwca. Gra umożliwia prowadzenie pojedynków w formatach singlowych i deblowych, a jednym z najważniejszych elementów rozgrywki pozostaje mechanika Mega Ewolucji. Gracze mogą rozwijać własne stwory lub korzystać z Pokémonów przesyłanych za pośrednictwem Pokemon Home.

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