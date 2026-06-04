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Pokémon Champions z datą premiery na nowej platformie. Mobilna premiera zbiegnie się ze startem nowego sezonu

Mikołaj Berlik
2026/06/04 17:00
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Nowa odsłona rywalizacji Pokemon wkrótce pojawi się na iOS i Androidzie, a gracze otrzymają specjalne nagrody na start.

Po kwietniowym debiucie na Nintendo Switch twórcy szykują się do udostępnienia Pokemon Champions kolejnym graczom. Mobilna wersja gry pozwoli uczestniczyć w rankingowych pojedynkach zarówno fanom serii, jak i osobom, które dotąd nie miały okazji sprawdzić nowej produkcji skoncentrowanej na rywalizacji PvP.

Pokemon Champions
Pokemon Champions

Pokemon Champions – mobilna premiera i bonusy dla graczy

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią Pokemon Champions pojawi się na urządzeniach z systemami iOS oraz Android już 17 czerwca. Gra umożliwia prowadzenie pojedynków w formatach singlowych i deblowych, a jednym z najważniejszych elementów rozgrywki pozostaje mechanika Mega Ewolucji. Gracze mogą rozwijać własne stwory lub korzystać z Pokémonów przesyłanych za pośrednictwem Pokemon Home.

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Twórcy potwierdzili również pełne wsparcie dla funkcji cross-play i cross-progression. Oznacza to, że użytkownicy Nintendo Switch będą mogli rywalizować z osobami grającymi na smartfonach, a postępy zapisane na jednym urządzeniu zostaną automatycznie przeniesione na drugie po połączeniu konta Nintendo.

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Premiera mobilnej wersji zbiegnie się także ze startem 3. sezonu rozgrywek. Wraz z nową aktualizacją gracze otrzymają dostęp do Mega Raichu X oraz Mega Raichu Y. Specjalne Mega Kamienie będą rozdawane bezpłatnie użytkownikom logującym się na urządzeniach mobilnych po premierze. Posiadacze wersji na Nintendo Switch również będą mogli odebrać nagrody poprzez skrzynkę w grze między 17 czerwca a 1 września.

Nowy sezon ma wprowadzić również zmiany w regulaminie rozgrywek rankingowych oraz kolejne elementy wpływające na aktualną metę. Tytuł na ten moment dostępny jest jedynie na Nintendo Switch.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-champions-june-17-mobile-release-date/

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Pokemon Champions
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112