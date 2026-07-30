The Legend of Zelda: Ocarina of Time już w listopadzie? Na datę premiery wskazują... amiibo

Nintendo co prawda niczego nie potwierdziło. Ale, jak to się popularnie mówi, są znaki.

Ocarina of Time już w listopadzie?

W oficjalnym Nintendo Store pojawiły się bowiem dwie nowe figurki amiibo dostępne w przedsprzedaży – obie pochodzące z Kirby Air Riders. Są to Noir Dedede & Hydra oraz Sword Kirby & Dragoon. W tym drugim wypadku Kirby przywdziewa nawet charakterystyczną czapkę Linka, a więc głównego bohatera serii The Legend of Zelda. Premiera obu amiibo nastąpi 12 listopad 2026 roku i są poważne podstawy, by zakładać, że wtedy właśnie na rynek trafi również odświeżone The Legend of Zelda: Ocarina of Time w wersji na konsolę Nintendo Switch 2. Dlaczego?