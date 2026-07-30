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The Legend of Zelda: Ocarina of Time już w listopadzie? Na datę premiery wskazują... amiibo

Maciej Petryszyn
2026/07/30 19:00
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Czyżbyśmy poznali datę premiery nadchodzącego remake’u The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Wiele na to wskazuje.

Nintendo co prawda niczego nie potwierdziło. Ale, jak to się popularnie mówi, są znaki.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ocarina of Time już w listopadzie?

W oficjalnym Nintendo Store pojawiły się bowiem dwie nowe figurki amiibo dostępne w przedsprzedaży – obie pochodzące z Kirby Air Riders. Są to Noir Dedede & Hydra oraz Sword Kirby & Dragoon. W tym drugim wypadku Kirby przywdziewa nawet charakterystyczną czapkę Linka, a więc głównego bohatera serii The Legend of Zelda. Premiera obu amiibo nastąpi 12 listopad 2026 roku i są poważne podstawy, by zakładać, że wtedy właśnie na rynek trafi również odświeżone The Legend of Zelda: Ocarina of Time w wersji na konsolę Nintendo Switch 2. Dlaczego?

GramTV przedstawia:

Z jednej strony Nintendo zazwyczaj wypuszcza nowe amiibo w dniu premiery swoich gier. I to nawet niekoniecznie gier z rzeczonymi figurkami powiązanych. W ten sposób figurka Mineru’s Construct Amiibo i gra Fortunes’s Weave ukażą się 17 września, podczas gdy figurka Meta Knight & Shadow Star i gra Pokemon Pokopia ukazały się 5 marca 2026, a figurka Dedede & Tank Star i gra ;Rhythm Heaven Groove 2 lipca 2026. Jednocześnie japońska firma na ten moment nie ma zaplanowanej na listopad żadnej premiery. Wydaje się zatem niemal pewne, że to właśnie 12 listopada The Legend of Zelda: Ocarina of Time trafi w nasze ręce.

Gdyby tak było, oznaczałoby to, że Nintendo bynajmniej nie ma zamiaru śladem innych wydawców bać się Grand Theft Auto 6. Wszak nowy hit Rockstar Games będzie miał swoją premierę dokładnie tydzień później, tj. 19 listopada 2026 roku. Z drugiej strony – czy publika Zeldy i publika GTA to na pewno ta sama publika? Niekoniecznie.

Źródło:https://gamerant.com/zelda-ocarina-of-time-remake-release-date-switch-2-leak/

Tagi:

News
data premiery
Nintendo
The Legend of Zelda
data
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Switch 2
Nintendo Switch 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112