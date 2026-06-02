Fan Pokemonów zawstydził LEGO? Własnoręcznie stworzył Caterpie lepiej wyglądającego niż oficjalne zestawy

Współpraca LEGO i Pokemon okazała się ogromnym sukcesem, ale nie wszystkie oficjalne zestawy spotkały się z równie ciepłym przyjęciem. Część fanów narzeka na wygląd niektórych modeli oraz wykorzystanie technologii Smart Bricks. Teraz internet obiegła konstrukcja stworzona przez jednego z fanów, która zdaniem wielu prezentuje się lepiej niż część oficjalnych produktów.

Pokemon – fan stworzył imponującego Caterpie z klocków LEGO

Użytkownik znany jako hachiroku24 pochwalił się na Reddicie własnym modelem Caterpie, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych Pokemonów pierwszej generacji. Konstrukcja została przygotowana całkowicie od podstaw w ramach projektu MOC (My Own Creation), bez wykorzystania gotowego zestawu.