Fan Pokemonów zawstydził LEGO? Własnoręcznie stworzył Caterpie lepiej wyglądającego niż oficjalne zestawy

Współpraca LEGO i Pokemon okazała się ogromnym sukcesem, ale nie wszystkie oficjalne zestawy spotkały się z równie ciepłym przyjęciem. Część fanów narzeka na wygląd niektórych modeli oraz wykorzystanie technologii Smart Bricks. Teraz internet obiegła konstrukcja stworzona przez jednego z fanów, która zdaniem wielu prezentuje się lepiej niż część oficjalnych produktów.
Pokemon – fan stworzył imponującego Caterpie z klocków LEGO
Użytkownik znany jako hachiroku24 pochwalił się na Reddicie własnym modelem Caterpie, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych Pokemonów pierwszej generacji. Konstrukcja została przygotowana całkowicie od podstaw w ramach projektu MOC (My Own Creation), bez wykorzystania gotowego zestawu.
Model przedstawia Caterpie siedzącego na korzeniach drzewa, otoczonego kwiatami i roślinnością. Szczególną uwagę zwracają detale oraz proporcje stworka, które zdaniem wielu fanów lepiej oddają jego wygląd niż część oficjalnych zestawów LEGO Pokémon zaprezentowanych do tej pory. Autor projektu nie jest nowicjuszem. Na swoim koncie ma już liczne fanowskie konstrukcje, w tym Magnemite'a czy Hornet z Hollow Knight: Silksong. Tym razem jednak to właśnie Caterpie przyciągnął największe zainteresowanie społeczności.
Pod wpisem szybko pojawiły się pytania o możliwość udostępnienia instrukcji budowy. Niestety hachiroku24 poinformował, że obecnie skupia się na ukończeniu studiów z fizyki i planuje kilkuletnią przerwę od publikowania materiałów związanych z LEGO.
Dla wielu fanów Pokemonów konstrukcja przywołała również wspomnienia z anime. Model przypomina scenę, w której Caterpie Asha marzy o lataniu, zanim ostatecznie ewoluuje w Butterfree i opuszcza swojego trenera. Niestety na razie niewiele wskazuje na to, abyśmy zobaczyli oficjalny zestaw z właśnie tym stworkiem.
