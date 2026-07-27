Oficjalnie ujawniono niewydaną ewolucję Delibirda. Projekt powstał jeszcze podczas prac nad Pokemon Diamond i Pearl

Po ponad 20 latach światło dzienne ujrzał projekt nigdy niewydanej ewolucji Delibirda.

Rok 2026 jest wyjątkowy dla marki Pokemon, która obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji do sieci trafiają kolejne materiały z archiwów Game Freak, prezentujące niewykorzystane projekty stworków. Tym razem fani mogli zobaczyć zupełnie nową, nigdy wcześniej niepublikowaną ewolucję Delibirda. Fandom Wiki Pokemon – zapomniany projekt z czasów Diamond i Pearl Projekt pochodzi z dokumentu "Pokemon Diamond and Pearl: Behind the Scenes DVD – MAKE ALL", przedstawiającego kulisy powstawania gier w latach 2003–2004. Płyta została wystawiona na aukcji na początku roku, a następnie zakupiona przez kolekcjonera znanego jako Neos, który udostępnił jej zawartość społeczności. lewtwo

Na jednym ze szkiców znalazła się nieznana wcześniej ewolucja Delibirda. W przeciwieństwie do futurystycznego Iron Bundle z Pokemon Scarlet i Violet, projekt rozwija klasyczny motyw świątecznego ptaka. Nowa forma przypomina bardziej "ptasiego Świętego Mikołaja", zachowując charakterystyczny worek z prezentami, ale z bardziej okazałą sylwetką i wyraźnie dojrzalszym wyglądem. Materiał zawiera nie tylko szkice Delibirda. W dokumencie można zobaczyć również wczesne wersje wielu Pokémonów, które ostatecznie trafiły do serii, a także projekty stworzeń wykorzystanych dopiero wiele lat później.

GramTV przedstawia:

Wśród nich znajdują się m.in. wczesne projekty starterów z Pokemon Diamond i Pearl, pierwsze wersje Dialgi, Palkii i Arceusa, szkice Baxcalibura, Tandemausa oraz Sandygasta, a nawet niewykorzystane żółte formy Shellosa i Gastrodona. Co ciekawe, żółte warianty Shellosa i Gastrodona zostały niedawno wspomniane w tegorocznym projekcie Pokopia, co sprawiło, że część fanów zaczęła spekulować o ich możliwym debiucie w przyszłych grach. Na razie nic nie wskazuje na to, by Game Freak planowało wykorzystać ten projekt w najbliższych odsłonach serii. Historia Pokemonów pokazuje jednak, że niektóre porzucone pomysły potrafią wrócić po wielu latach w zmienionej formie. Nie można więc wykluczyć, że niewydana ewolucja Delibirda lub inne projekty z czasów IV generacji zostaną kiedyś wykorzystane w przyszłych grach. Na razie pozostają one ciekawostką.