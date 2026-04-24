Pokemon Champions po nowym patchu. Czy aktualizacja poprawi odbiór gry?

Pokemon Champions otrzymało dziś aktualizację do wersji 1.0.3. Gra od premiery boryka się z problemami technicznymi i ograniczoną pulą dostępnych stworków, lecz najnowszy patch eliminuje kilka istotnych błędów wpływających na balans rozgrywki.

Pokemon Champions – najważniejsze poprawki w wersji 1.0.3

Aktualizacja skupia się na usunięciu usterek związanych z mechanikami walki oraz błędami w wyświetlaniu informacji. Do tej pory błąd pozwalał niektórym Pokemonom na konsumpcję jagód mimo obecności przeciwnika z umiejętnością Unnerve. Jest to kluczowa zmiana, ponieważ w ograniczonej puli przedmiotów gry, jagody są jednymi z najczęściej wybieranych akcesoriów. Dzięki naprawie Unnerve, Aerodactyl staje się jeszcze silniejszy w mecie. Wcześniej niektóre Pokemony (np. Pelipper w zespołach opartych na deszczu) potrafiły zignorować jego zdolność, zjeść jagodę Sitrus i przetrwać atak, by odpowiedzieć zabójczym Weather Ball.