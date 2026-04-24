Pokemon Champions po nowym patchu. Czy aktualizacja poprawi odbiór gry?

Mikołaj Berlik
2026/04/24 15:30
Poprawki obejmują mechaniki walki i interfejs, lecz to dopiero początek zmian.

Pokemon Champions otrzymało dziś aktualizację do wersji 1.0.3. Gra od premiery boryka się z problemami technicznymi i ograniczoną pulą dostępnych stworków, lecz najnowszy patch eliminuje kilka istotnych błędów wpływających na balans rozgrywki.

Pokemon Champions – najważniejsze poprawki w wersji 1.0.3

Aktualizacja skupia się na usunięciu usterek związanych z mechanikami walki oraz błędami w wyświetlaniu informacji. Do tej pory błąd pozwalał niektórym Pokemonom na konsumpcję jagód mimo obecności przeciwnika z umiejętnością Unnerve. Jest to kluczowa zmiana, ponieważ w ograniczonej puli przedmiotów gry, jagody są jednymi z najczęściej wybieranych akcesoriów. Dzięki naprawie Unnerve, Aerodactyl staje się jeszcze silniejszy w mecie. Wcześniej niektóre Pokemony (np. Pelipper w zespołach opartych na deszczu) potrafiły zignorować jego zdolność, zjeść jagodę Sitrus i przetrwać atak, by odpowiedzieć zabójczym Weather Ball.

Twórcy Pokemon Champions zajęli się też wyświetlaniem aktywacji zdolności Unburden u Sneaslera. Błąd powodował, że zmiany w statystyce szybkości po zużyciu przedmiotu nie były poprawnie odzwierciedlane w kolejce ruchów. Do tego usprawniono interfejs podczas wybierania Mega Ewolucji, eliminując błąd blokujący możliwość wyboru ruchu po naciśnięciu przycisku B w menu szczegółów. Naprawiono również błędne oznaczenia płci (np. Gallade wyświetlany jako samica) oraz poprawiono opis działania ruchu Leech Seed.

Aby pobrać patch na konsoli Nintendo Switch lub Switch 2, należy:

  • Podświetlić ikonę Pokemon Champions w menu głównym.
  • Nacisnąć przycisk + lub -.
  • Wybrać Software Update (Aktualizacja oprogramowania), a następnie Via the Internet.

Przypominamy, że mimo ograniczonej liczby Pokemonów dostępnych w Pokemon Champions, gracze mogą korzystać z funkcji „Visits”. Pozwala ona na używanie ulubionych stworków przesłanych z Pokemon HOME bez konieczności ich trwałego usuwania z chmury.

Patch 1.0.3 to krok w dobrą stronę, jednak społeczność wciąż czeka na reakcję twórców w kwestii kontrowersyjnego systemu monetyzacji oraz rozszerzenia listy dostępnych przedmiotów do trzymania. Kolejne duże zmiany w Pokemon Champions spodziewane są wraz ze startem nowego sezonu rankingowego.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-champions-update-patch-notes-april-2026/

