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Pokemon i Dungeons & Dragons w jednym świecie? Fan tworzy unikalne wersje starterów z pierwszych trzech generacji

Mikołaj Berlik
2026/06/09 15:30
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Ilustracje pokazują, jak Charmander, Totodile i Treecko mogliby wyglądać jako klasy RPG.

Fanowskie prace pokazujące startery z generacji 1–3 Pokemonów w stylu klas z Dungeons & Dragons zdobywają popularność w sieci. Artystyczna reinterpretacja łączy dwa kultowe światy gier, prezentując znane stworki w zupełnie nowej roli.

Pokemon
Pokemon

Pokemony w świecie Dungeons & Dragons

Projekt udostępniony przez artystę na Reddicie przedstawia m.in. Charmandera, Totodile’a i Treecko jako odpowiedniki klasycznych archetypów RPG. W każdej z wersji Pokemony otrzymały broń, styl walki oraz cechy charakterystyczne dla systemu D&D, co nadaje im zupełnie nowy kontekst.

W fanowskiej wizji Charmander został przedstawiony jako wojownik przypominający klasę Fightera lub Rangera, dzierżący miecz i wykorzystujący ogniste ataki w bezpośredniej walce. Totodile z kolei otrzymał bardziej agresywną formę inspirowaną Barbarzyńcą – z dwuręczną bronią i wyraźnie bojowym stylem.

GramTV przedstawia:

Treecko natomiast zostało przekształcone w typowego łotrzyka , korzystającego z mobilności i ataków z zaskoczenia. W tej interpretacji wykorzystuje łuk oraz techniki skradania, co dobrze wpisuje się w jego naturalne cechy znane z gier Pokemon.

Fanowskie projekty tego typu nie są niczym nowym, ale regularnie pokazują, jak duży potencjał tkwi w łączeniu różnych uniwersów. W przeszłości podobne koncepcje pojawiały się już w kontekście serii Pokemon Mystery Dungeon, która sama w sobie łączy elementy RPG i eksploracji lochów.

Niestety, najprawdopodobniej nie doczekamy się oficjalnego crossoveru uniwersów Pokemon i Dungeon & Dragons. Jest to spora strata – jak widzimy, może to wyglądać naprawdę interesująco.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-starters-dungeons-dragons-classes/

Tagi:

News
Pokemon
pokemony
reddit
fanowski projekt
Dungeons & Dragons
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112