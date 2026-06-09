Pokemon i Dungeons & Dragons w jednym świecie? Fan tworzy unikalne wersje starterów z pierwszych trzech generacji

Ilustracje pokazują, jak Charmander, Totodile i Treecko mogliby wyglądać jako klasy RPG.
Fanowskie prace pokazujące startery z generacji 1–3 Pokemonów w stylu klas z Dungeons & Dragons zdobywają popularność w sieci. Artystyczna reinterpretacja łączy dwa kultowe światy gier, prezentując znane stworki w zupełnie nowej roli.
Pokemony w świecie Dungeons & Dragons
Projekt udostępniony przez artystę na Reddicie przedstawia m.in. Charmandera, Totodile’a i Treecko jako odpowiedniki klasycznych archetypów RPG. W każdej z wersji Pokemony otrzymały broń, styl walki oraz cechy charakterystyczne dla systemu D&D, co nadaje im zupełnie nowy kontekst.
W fanowskiej wizji Charmander został przedstawiony jako wojownik przypominający klasę Fightera lub Rangera, dzierżący miecz i wykorzystujący ogniste ataki w bezpośredniej walce. Totodile z kolei otrzymał bardziej agresywną formę inspirowaną Barbarzyńcą – z dwuręczną bronią i wyraźnie bojowym stylem.
GramTV przedstawia:
Treecko natomiast zostało przekształcone w typowego łotrzyka , korzystającego z mobilności i ataków z zaskoczenia. W tej interpretacji wykorzystuje łuk oraz techniki skradania, co dobrze wpisuje się w jego naturalne cechy znane z gier Pokemon.
Fanowskie projekty tego typu nie są niczym nowym, ale regularnie pokazują, jak duży potencjał tkwi w łączeniu różnych uniwersów. W przeszłości podobne koncepcje pojawiały się już w kontekście serii Pokemon Mystery Dungeon, która sama w sobie łączy elementy RPG i eksploracji lochów.
Niestety, najprawdopodobniej nie doczekamy się oficjalnego crossoveru uniwersów Pokemon i Dungeon & Dragons. Jest to spora strata – jak widzimy, może to wyglądać naprawdę interesująco.
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