Nowy raport pokazuje wpływ sukcesu Pokemon Pokopia. Przewiduje się rekordowe przychody

Mikołaj Berlik
2026/04/22 14:15
Koei Tecmo dzieli się podsumowaniem.

Sukces Pokmon Pokopia przyniósł firmie Koei Tecmo rekordowe wyniki finansowe. Wydawca ogłosił podniesienie prognoz zysku netto za rok fiskalny 2026 do poziomu 41,5 mld jenów (ok. ponad 900 mln zł), co stanowi znaczący wzrost względem wcześniejszych przewidywań zakładających 27 mld jenów.

Pokemon Pokopia
Fenomen Pokemon Pokopia

Tytuł, który zadebiutował w marcu ubiegłego roku na konsoli Nintendo Switch 2, okazał się hitem. Koei Tecmo, które brało udział w planowaniu i procesie deweloperskim, przyznaje, że gra poradziła sobie znacznie lepiej, niż zakładano. W ciągu zaledwie pierwszych czterech dni od premiery gra znalazła ponad 2,2 mln nabywców, z czego milion przypada na samą Japonię. Premiera gry napędziła sprzedaż konsoli Nintendo Switch 2 – przykładowo w Wielkiej Brytanii odnotowano skok sprzedaży sprzętu o 154% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Akcje Nintendo wzrosły o 10% tuż po debiucie gry, co pozwoliło uspokoić inwestorów martwiących się o koszty podzespołów nowej konsoli.

Kształtuj świat i buduj nowe, spokojne życie z przyjaciółmi Pokémon!
Naucz się ruchów swoich towarzyszy Pokémon, aby zmieniać krajobraz, np. użyj Leafage Bulbasaura, aby wyhodować dziką trawę. Możesz również używać umiejętności i przekształcać oraz przemierzać otaczający Cię świat, przykładowo przepływając wodę za pomocą Surf Laprasa.
Zbieraj materiały, aby tworzyć przedmioty i meble, uprawiaj pola i wyhoduj pyszne plony, buduj domy dla spotkanych Pokémonów i wiele więcej — możliwości jest naprawdę mnóstwo!

Pokemon Pokopia jest dostępne wyłącznie na Nintendo Switch 2, więc chętne osoby muszą zaopatrzyć się w konsolę od Nintendo.

Źródło:https://gamingbolt.com/pokemon-pokopia-leads-to-koei-tecmo-raising-net-profit-forecast-for-fy-2026-to-%c2%a541-5-billion

