Jakie Pokemony spotkamy w maju? Niantic ujawnia wszystkie szczegóły

Mikołaj Berlik
2026/04/21 19:00
Tak ma wyglądać nowa zawartość w Pokemon GO.

Niantic ujawniło szczegółowy harmonogram wydarzeń w Pokemon GO na maj 2026 roku. Nadchodzący miesiąc będzie obfitował w liczne atrakcje, w tym dni rajdowe oraz przygotowania do tegorocznego GO Fest.

Pokemon GO – co nas czeka w przyszłym miesiącu?

Niatnic podzieliło się harmonogramem Raid Day w maju:

  • 2 maja (14:00 – 17:00 czasu lokalnego): Shadow Entei Raid Day. Wydarzenie skupi się na mitycznym Pokemonie z regionu Johto. Gracze będą mieli zwiększoną szansę na spotkanie Shiny Entei, a limit zdalnych rajdów zostanie zwiększony do 20.
  • 23 maja: Mega Raid Day. Szczegóły tego dnia nie są jeszcze w pełni znane, wiadomo jednak, że w majowych Mega Rajdach (zmieniających się co tydzień) pojawią się: Mega Camerupt, Mega Glalie, Mega Altaria oraz Mega Medicham.

W maju w Pokemon GO czekają nas również inne kluczowe wydarzenia:

  • Community Days - 9 maja odbędzie się wydarzenie z Lechonkiem, natomiast 16 maja zaplanowano Community Day Classic (bohater tego dnia pozostaje na razie tajemnicą).
  • Rajdy 5-gwiazdkowe – wystąpią Pokemony z regionu Alola: Nihilego, Tapu Bulu oraz Tapu Fini. Dodatkowo, w dniach 13–19 maja, pojawią się regionalne Ultra Bestie: Buzzwole (Ameryka), Pheromosa (Europa, Bliski Wschód, Indie) oraz Xurkitree (Azja i Pacyfik).
  • Shadow Raids – od 6 maja do 2 czerwca w rajdach cienia będzie można spotkać Shadow Cresselię.
Pod koniec maja w Tokio rozpocznie się pierwszy z serii tegorocznych eventów stacjonarnych Pokemon GO Fest 2026. Kolejne edycje zawitają do Chicago i Kopenhagi w czerwcu, a globalne wydarzenie odbędzie się w lipcu. Warto przypomnieć, że tegoroczny festiwal ma w dużej mierze koncentrować się na Mewtwo. Wśród społeczności graczy krążą silne plotki, jakoby to właśnie podczas GO Fest 2026 miały zadebiutować długo wyczekiwane formy Mega Mewtwo X oraz Y.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-go-raid-day-event-schedule-may-2026/

