Jakie Pokemony spotkamy w maju? Niantic ujawnia wszystkie szczegóły

Niantic ujawniło szczegółowy harmonogram wydarzeń w Pokemon GO na maj 2026 roku. Nadchodzący miesiąc będzie obfitował w liczne atrakcje, w tym dni rajdowe oraz przygotowania do tegorocznego GO Fest.

W maju w Pokemon GO czekają nas również inne kluczowe wydarzenia:

Community Days - 9 maja odbędzie się wydarzenie z Lechonkiem, natomiast 16 maja zaplanowano Community Day Classic (bohater tego dnia pozostaje na razie tajemnicą).

Rajdy 5-gwiazdkowe – wystąpią Pokemony z regionu Alola: Nihilego, Tapu Bulu oraz Tapu Fini. Dodatkowo, w dniach 13–19 maja, pojawią się regionalne Ultra Bestie: Buzzwole (Ameryka), Pheromosa (Europa, Bliski Wschód, Indie) oraz Xurkitree (Azja i Pacyfik).

Shadow Raids – od 6 maja do 2 czerwca w rajdach cienia będzie można spotkać Shadow Cresselię.

Pod koniec maja w Tokio rozpocznie się pierwszy z serii tegorocznych eventów stacjonarnych Pokemon GO Fest 2026. Kolejne edycje zawitają do Chicago i Kopenhagi w czerwcu, a globalne wydarzenie odbędzie się w lipcu. Warto przypomnieć, że tegoroczny festiwal ma w dużej mierze koncentrować się na Mewtwo. Wśród społeczności graczy krążą silne plotki, jakoby to właśnie podczas GO Fest 2026 miały zadebiutować długo wyczekiwane formy Mega Mewtwo X oraz Y.