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Blasphemous 2 dostało darmowy dodatek. The Third Sin jest już dostępne

Maciej Petryszyn
2026/06/06 22:14
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Pomimo 3 lat na karku Blasphemous 2 jest nadal wspierane. I właśnie otrzymało sporą aktualizację.

Co ważniejsze, aktualizację darmową. Do tego ogłoszoną podczas Future Games Show.

Blasphemous 2: The Third Sin
Blasphemous 2: The Third Sin

Blasphemous 2 z darmowym dodatkiem/aktualizacją

Sami twórcy nazywają zresztą Blasphemous 2: The Third Sin darmowym dodatkiem. Trudno im się przy tym dziwić, bo update wprowadza naprawdę dużo nowości. Już na starcie dostajemy cały ogromny obszar do eksploracji. Jak duży? Spokojnie, usiądźcie – nowa mapa z The Third Sin ma być wielkości ¼ Blasphemous 2 z dodatkiem Mea Culpa. Znajdziemy tam tabuny nowych przeciwników, ale nie tylko ich. Fani mocniejszych wrażeń będą mogli również stawić czoła zupełnie nowemu bossowi.

GramTV przedstawia:

W walce wspomoże nas nowa broń, czyli Blade Tipped Whip. Inny istotny dodatek to trzy chowańce, które będą wspierać nas i podczas starć, i eksploracji. Z kolei galeria bossów pozwoli nam, by ponownie zmierzyć się z najpotężniejszymi oponentami w grze. Blasphemous 2: The Third Sin dodaje też sporo poprawek błędów i, co chyba najważniejsze, można go już pobrać! Na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch i PlayStation 5. Z kolei PlayStation 4 musi nieco poczekać.

Tagi:

News
aktualizacja
update
The Game Kitchen
Future Games Show
Blasphemous 2
aktualizacja gry
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
Blasphemous 2: The Third Sin
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112