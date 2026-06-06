Blasphemous 2 dostało darmowy dodatek. The Third Sin jest już dostępne

Co ważniejsze, aktualizację darmową. Do tego ogłoszoną podczas Future Games Show.
Blasphemous 2 z darmowym dodatkiem/aktualizacją
Sami twórcy nazywają zresztą Blasphemous 2: The Third Sin darmowym dodatkiem. Trudno im się przy tym dziwić, bo update wprowadza naprawdę dużo nowości. Już na starcie dostajemy cały ogromny obszar do eksploracji. Jak duży? Spokojnie, usiądźcie – nowa mapa z The Third Sin ma być wielkości ¼ Blasphemous 2 z dodatkiem Mea Culpa. Znajdziemy tam tabuny nowych przeciwników, ale nie tylko ich. Fani mocniejszych wrażeń będą mogli również stawić czoła zupełnie nowemu bossowi.
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