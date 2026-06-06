Blasphemous 2 dostało darmowy dodatek. The Third Sin jest już dostępne

W walce wspomoże nas nowa broń, czyli Blade Tipped Whip. Inny istotny dodatek to trzy chowańce, które będą wspierać nas i podczas starć, i eksploracji. Z kolei galeria bossów pozwoli nam, by ponownie zmierzyć się z najpotężniejszymi oponentami w grze. Blasphemous 2: The Third Sin dodaje też sporo poprawek błędów i, co chyba najważniejsze, można go już pobrać! Na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch i PlayStation 5. Z kolei PlayStation 4 musi nieco poczekać.