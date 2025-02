Nintendo Switch 2 już w czerwcu? Były pracownik Nintendo ujawnia możliwy termin premiery

„Sean”, były pracownik Nintendo, który pracował w dziale sprzedaży, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat strategii sprzedaży firmy w podcaście Kit and Krista. Zasugerował on, że Nintendo będzie chciało wydać Nintendo Switch 2 przed końcem lata, idealnie na początku wakacji, aby wzbudzić entuzjazm wśród dzieci.

Będą chcieli, aby system pojawił się przed końcem lata. Powiedziałbym, że na początku lata, pod koniec roku szkolnego, żeby dzieciaki mogły rozmawiać o tym, na co czekają z niecierpliwością. Myślę, że premiera nastąpi w czerwcu. Przypuszczam, że może to być w połowie czerwca albo trochę później. Ale zdecydowanie przed końcem lata to coś się pojawi... Są ku temu dobre strategiczne powody, które mogą mieć wpływ na decyzję.