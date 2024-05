Pogłoski sugerują, że powstaje remake oryginalnego Resident Evil. Gra ma działać na nowym silniku graficznym, REX Engine

Resident Evil to już naprawdę wiekowa produkcja, a więc nowa wersja byłaby miłym gestem w stronę fanów, a także wyjściem naprzeciw nowym pokoleniom graczy, które wyrosły w międzyczasie, a wielu ludzi z tych środowisk z pewnością nie miały okazji do kontaktu z tym kultowym tytułem.

Przy okazji pojawiają się dwa pytania – czy jest szansa na odnowioną wersję Code Veronica i co z plotkami o remake'u Resident Evil 5? Być może da się to powiązać z działaniami Capcom z 2022 roku, kiedy to doprowadzono do zamknięcia dwóch fanowskich projektów dotyczących tych gier?