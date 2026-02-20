Zaloguj się lub Zarejestruj

Pogłoski o śmierci Highguard były przedwczesne. Nadchodzi nowa zawartość

Maciej Petryszyn
2026/02/20 13:30
Highguard jest jak Mark Twain. W obu przypadkach pogłoski o śmierci były mocno przesadzone.

Niektórzy wsadzali już produkcję Wildlight Entertainment w dębowy garnitur. Ta tymczasem dostanie zaraz nową zawartość.

Trwają próby ratowania Highguard

Jeszcze w tym tygodniu do Highguard trafić ma sporo nowości, a wszystko to w ramach aktualizacji. Wygląda więc na to, że deweloperzy nie składają broni i wciąż próbują ratować projekt. Pytanie tylko, czy są jakiekolwiek szanse na ratunek. Wszak w ostatniej dobie na serwerach przebywało maksymalnie nieco ponad 1 tysiąc graczy.

Tak czy inaczej, już za chwilę sieciowy FPS otrzyma nową bazę o nazwie Cloudreach. Ma to być ufortyfikowany hangar używany przez Iron Vigil do napraw i uzupełniania zapasów. Centralnym punktem jest zaś ogromny sterowiec, w którego ładowni znajdziemy Anchor Stone. Co oczywiste, na terenie maszyny również możemy toczyć boje.

W Cloudreach znajdą się trzy miejsca, w których można podkładać ładunek wybuchowy. Znajdziemy tam też specjalne wywietrzniki, pozwalające na korzystanie z granatów i wykurzanie za ich pomocą kampiących w środku rywali. Innym przydatnym narzędziem będzie nowość w postaci Lockpick – wystrzeliwanego przedmiotu, który daje nam czasową kontrolę nad drzwiami i oknami.

Twórcy nie zapomnieli też oczywiście o materiałach kosmetycznych dla naszej załogi czy też wierzchowca. To wszystko, jak zostało wspomniane, w tym tygodniu, aczkolwiek konkretny termin pozostaje nieznany. Ponadto do życia niespodziewanie powróciła strona internetowa produkcji, która ostatnio niespodziewanie stała się nieaktywna.

Samo Highguard zaprezentowane zostało na sam koniec transmisji z The Game Awards 2025, ale już wtedy nie przypadło graczom do gustu. Kilka tygodni później, pod koniec stycznia, gdy miała miejsce premiera, na serwery weszło początkowo 90-kilka tysięcy graczy, ale dosłownie na moment. Dziś serwery świecą pustkami, a samo Wildlight Entertainment dokonało znaczących zwolnień.

